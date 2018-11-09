KONYA (AA) - Konya'da, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Organ Bağışı ve Nakli" sempozyumu düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, bir otelde düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, organ bağışının çok önemli olduğunu söyledi.

Sempozyumla farkındalığı artırmak istediklerini belirten Koç, şöyle konuştu:

"Tedavi gören birçok hastanın organ nakli beklerken hayatını kaybettiğini görmekteyiz. Bu yüzden organ bağışı ve nakillerinin artırılması temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Konya'da yapılan organ bağışına baktığımızda da bunun birçok ilden daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. İnşallah bunu daha yukarılara taşımak da bizlerin görevidir. Organ Bağışı Haftası'nda Necmettin Erbakan Üniversite ile ortaklaşa açtığımız stantta ise 200 vatandaşımız organ bağışında bulunmuştur. Bu da bizleri çok mutlu etmiştir."

Sempozyuma, başhekimler, doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı.