"Organ bağışı konusunda duyarlı olunmasını istiyoruz"

KAYSERİ (AA) - İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı uzman doktor Ahmet Ceylan, organ bağışı konusunda vatandaşların daha duyarlı olmalarını beklediklerini belirtti.

Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, organ bağışının kişinin kendi rızası ile organlarının bir kısmını ya da tamamını ölüm veya beyin ölümü gerçekleştikten sonra hasta olan başka şahısların şifa bulması için sunması olduğunu anımsattı.

Kornea, kalp, karaciğer, böbrek başta olmak üzere ince bağırsak, pankreas ve kalın bağırsağın da bağışlanabildiğini belirten Ceylan, şunları kaydetti:

"Hatta ve hatta ülkemizde kol nakli dahi gerçekleştirilebilmektedir. İlimiz geneline baktığımız zaman organ bağışı konusunda ne yazık ki çok geride olduğumuzu görmekteyiz. Zira 2017 yılında ilimizde 430 olan organ bağışı sayısı yetersiz olduğu gibi bu yıl daha da geriye gitmiştir. Eylül ayı itibarıyla 201 vatandaşımız organ bağışında bulunmuştur. Ülkemizde akciğer için 61, böbrek için 2 bin 268 ,karaciğer için 2 bin 28, kalp için bin 77, pankreas içinse 290 hastamız beklemektedir. Vatandaşlarımızın organ bağışı hususunda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Zira insanı yaşat ki devlet yaşasın ve yine aynı zamanda bir canı kurtaran tüm insanları kurtarmış gibidir düşüncesini her zaman hayatımızda hakim durumda tutmak zorundayız. Vatandaşlarımız organ bağışını aile hekimleri, hastanelerimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve organ nakli yapan merkezler vasıtasıyla yapabilmektedirler. Yakın zamanda Ürgüp'lü bir vatandaşımızın ilimizde beyin ölümü gerçekleşmiş, beyin ölümü sonrası ailesinin de rızası alındıktan sonra organlarından bağışlamış oldukları, tecrübeli bir ekip tarafından alınmış ve helikopter ambulanslar vasıtasıyla ihtiyaç duyan kişilere sevk edilmiştir. Bu sayede birden çok vatandaşımız rahatsızlıklarından kurtulmuştur. Unutmayalım ki özellikle karaciğer ve böbrek de yapılan organ nakilleri yüzde 90'dan fazla başarı sağlamaktadır. Tüm vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya davet ediyorum."