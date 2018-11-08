SİVAS (AA) - Şarkışla’da, "Organ Bağışı Haftası" dolayısıyla, öğrenci velilerine "Her Bağış Bir Hayattır" adlı toplantı düzenlendi.

Atatürk İlkokulu çok amaçlı salonda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Şarkışla Toplum Sağlığı Merkezinden Dr. Cihat Özdamar, organ bağışının önemine dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Özdamar, konuşmasında, Türkiye genelinde 2018 Ekim ayı sonu itibarıyla 22 bin 338 böbrek, 2 bin 773 karaciğer ve buna benzer bazı hastaların organ nakli beklediğini belirterek, "18 yaş ve üzeri üstü olup akli dengesi yerinde olan herkes, sağlık müdürlükleri, hastaneler, organ nakli ile ilgili vakıf ve kuruluşlara başvuru yaparak organ bağışı yapabilir. Ülkemizde organ nakilleri, dünya standardında yapılmakta ve hatta dünya standardının üzerinde sonuçlanmaktadır. Karaciğer ve böbrek gibi önemli organların nakillerinde başarı oranları yüzde 90'ının üzerindedir." diye konuştu.

İlçe Müfütüsü Tayyıp Koçer, organ bağışının İslami yönününü, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen de organ bağışının eğitimdeki önemini anlattı.

Toplantıya, okul müdürü Mustafa Karataş, öğretmenler ve veliler katıldı.