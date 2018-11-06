SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla "Hayata Bağış Yap" adlı konferans verildi.

Suşehri Sağlık Yüksekokulu tarafından, Suşehri Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen konferansta, Suşehri Sağılık Yüksekokul Öğretim Görevlisi Kadriye Aldemir, organ bağışının önemine değindi.

Türkiye genelinde 2018 Ekim ayı sonu itibariyle 22 bin 338 böbrek, 2 bin 773 karaciğer ve buna benzer bazı hastaların organ nakli beklediğini anlatan Aldemir, şöyle konuştu:

"18 yaş ve üzeri üstü olup akli dengesi yerinde olan herkes, sağlık müdürlükleri, hastaneler, organ nakli ile ilgili vakıf ve kuruluşlara başvuru yaparak organ bağışı yapabilir. Ülkemizde organ nakilleri, dünya standardında yapılmakta ve hatta dünya standardının üzerinde sonuçlanmaktadır. Karaciğer ve böbrek gibi önemli organların nakillerinde başarı oranları yüzde 90'ının üzerindedir."







