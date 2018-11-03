KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık Müdürlüğü "Organ Bağışı Haftası" dolayısıyla tören düzenledi.

Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda yapılan açılış töreninde konuşan İl Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Serdar Duru, Türkiye'de organ yetmezliğine bağlı olarak, organ nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

Organ bağışı ile bir başka insanın hayata tutunabileceğini ifade eden Duru, "Organ bağışı ve organ nakli sayılarının arttırılması yönünde olumlu sonuçlar alabilmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programda, Dr. Muhlise Demirbaş da organ bağışı konusunda istatistiksel verileri paylaştı.

Törene, İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Türkoğlu, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Avcu, yöneticiler ve diğer davetliler katıldı.





