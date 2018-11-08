YOZGAT (AA) - Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Organ Bağışı Haftası nedeniyle organlarını bağışladı.



Makamında, organ bağışı görevlisi hemşire Sabiha Öcal tarafından doldurulan bağış formunu imzalayan Altınpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam'da asıl olanın insanı yaşatmak olduğunu ifade ederek, "Maide Suresi 32. Ayette 'Kim, bir cana kıymamış veya yeryüzünde fesat çıkarmamış birisini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de birisinin hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur' denmiştir. İnsanlar, yaşamı boyunca insanlığa hizmet etmelidir. Öyle ki bu hizmetlerini organlarını bağışlayarak, öldükten sonra da devam ettirebilirler." dedi.

Organ bağışının kişinin hayatını kaybettikten sonra organ bekleyen hastalara umut ışığı olabileceğini vurgulayan Altınpınar, "Günümüzde tedavisi ancak organ nakli ile yapılabilen birçok hastalık var. Bu nedenle hayattayken bağışta bulunduğumuz organımız biz öldükten sonra birine veya birkaç kişiye birden yaşama şansı vermiş olacak. Bu bence çok değerli bir husus. Biz, insan olarak bu dünyada sadece kendimiz için yaşamıyoruz. Başka bir bedende fonksiyonlarını devam ettirecek olan organlarımız birçok hastayı ve aileyi büyük bir sevince boğacaktır." diye konuştu.

