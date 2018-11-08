YOZGAT (AA) - Yerköy Devlet Hastanesinde, Organ Bağışı Haftası nedeniyle organ bağışı standını açtı.



Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ümit Öztürk, tüm Türkiye’de 3-9 Kasım arasında kutlanan Organ Bağışı Haftası dolayısıyla hastanesinin poliklinik servislerinin bulunduğu kata stant kurulduğunu söyledi.

Hastaneye gelen hasta ve yakınlarına broşürler dağıtıldığını ifade eden Dr. Öztürk, şu ifadelerde bulundu:

"Bağış konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirerek organ bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Ülkemizde yaklaşık 28 bin kişi organ nakli beklemektedir. Bu kişilerin sağlıklarına kavuşmalarının tek yolu organ naklidir. Siz de birçok kişinin hayatını kurtarmak ve organlarınızın toprak olmamasını istiyorsanız hastanemize başvurarak organ bağışında bulunabilirsiniz."



Dr. Öztürk, çok sayıda hastane personelinin de organ bağışında bulunduğunu söyledi.

