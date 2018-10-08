Ordu'da yaban hayatı 'fotokapan'la görüntülendi

ORDU (AA) - Ordu'da yaban hayatı çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlarla görüntülendi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Ordu Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanlarının görüntülenmesi için kentin çeşitli bölgelerine fotokapanlar kuruldu.

Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından basınla paylaşılan görüntülerde, yaban keçisi, kurt, boz ayı, yaban domuzu, tilki ve çakal yer alıyor.

Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin çeşitli bölgelerine 30 adet fotokapan kurulduğunu belirtti.

Fotokapanların değişik tarihlerde doğadaki hayvanları görüntüleyerek kayıt altına aldığını ifade eden Hıdır, son zamanlarda görüntülenen hayvan sayısının arttığını söyledi.

Bölgede özellikle yaban keçisi, kurt, boz ayı, yaban domuzu, tilki ve çakal gibi hayvanlara sıklıkla karşılaşıldığı bilgisini veren Hıdır, özellikle yaban keçilerinin sayısının arttığına dikkati çekti.

Fotokapanlar sayesinde Karadeniz'de yaban hayatının geliştiğini gördüklerinin altını çizen Hıdır, vatandaşlardan da bu hayvanları korumalarını istedi.

Hıdır, koruma altındaki hayvanların avlanması durumunda cezalarının çok yüksek olduğunu sözlerine ekledi.