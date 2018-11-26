Ordu'da toplanan çöpler servete dönüşüyor

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentte yaklaşık 5 yıl önce Durugöl Mahallesi'ndeki vahşi çöp depolama alanını kapatarak katı atık ve ayrıştırma tesisi kurdu.

Zaman içerisinde modern hale getirilen tesiste toplanan yıllık yaklaşık 210 bin ton çöpten ekonomiye 2 milyon 700 bin lira kazandırılıyor. Bu rakamın, çöpten elektrik üretimiyle yıllık 5 milyon liraya çıkarılması hedefleniyor.

"35 yıllık çöp sorununa kökten neşter vurduk"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak yaklaşık 5 yıl önce kentin 35 yıllık çöp sorununa kökten neşter vurduklarını söyledi.

Altınordu ilçesindeki vahşi depolama alanının kapatılmasının ardından Karapınar Mahallesi'ne yaklaşık 4 milyon liraya tesis kurulduğunu belirten Tekintaş, çöplerin toplandıktan sonra buraya getirildiğini ve yaklaşık 50 işçiyle ayrıştırıldığını ifade etti.

Tekintaş, tesiste işlenen çöplerin önemli kısmının Ünye ilçesindeki çimento fabrikasına yakıt olarak gönderildiğini aktararak "Böylelikle hem biz çöpten para kazanmış oluyoruz hem de çimento fabrikası ithal olarak getirdiği kömür ve petrolü kullanmamış oluyor. Bununla çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş olunuyor." dedi.

Kurulan tesisin çok fonksiyonlu çalıştığını, tesiste çöp, plastik ve metal gibi çöplerin ayrıştığı bölümlerin de olduğunu anlatan Tekintaş, "Burada ekonomik olarak geriye dönüş sağlanıyor. Çöplerden her şeyiyle istifade ediyoruz. Burası Türkiye'de örnek gösterilen bir tesis." diye konuştu.

"Ekonomiye katkısı yaklaşık 5 milyon lira olacak"

Tekintaş, çöpten yıllık 2 milyon 700 bin lira gibi önemli bir gelir elde edildiğine dikkati çekerek "Faaliyete kısa bir süre sonra geçmesi beklenen Çaybaşı düzenli depolama sahasında ise çöpten ayrıca elektrik üretimi gerçekleştireceğiz. Buranın da tam anlamıyla faaliyete geçmesiyle çöpün yıllık ekonomiye katkısı yaklaşık 5 milyon lira olacak." ifadesini kullandı.

Tekintaş, şu anda toplanan çöplerin yaklaşık yüzde 65'inin geri dönüşüme kazandırıldığını, kalan yüzde 35'lik bölümün geri dönüşümünün ise elektrik üretimiyle sağlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne belediye olarak sonuna kadar destek verdiklerini belirten Tekintaş, bundan sonra da bu projeye katkı sunmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Kent sakinlerinden çöplerin yerinde ayrıştırılması için kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Tekintaş, şunları kaydetti:

"Belediye olarak plastik, kağıt, metal ve evsel atıkların ayrı ayrı toplanması için şehrin tüm mahallelerine çöp konteynerleri ve kovaları yerleştirdik. Bizim vatandaşlardan ricamız çöpleri ayrı ayrı bölümlere atarak bizlere yardımcı olmalarıdır. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz."