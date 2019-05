Ordu'da heyelan bölgesinden tahliye işlemleri sürüyor

ORDU (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı yetkilileri, 31 konutun bulunduğu 22 bina ve 1 caminin yıkıldığı heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Türk Kızılay yetkilileri de bölgeye gelerek vatandaşlara gıda yardımı yaptı.

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Mahallesi'ndeki ilk heyelanın 2013'te başladığını, AFAD olarak sürekli takipte olduklarını söyledi.

En son 15 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 29 konutun tahliyesine karar verdiklerini belirten Taşdelen, şöyle devam etti:

"2 gün önce heyelan tekrar hareketlendi ve alan genişledi. Dolayısıyla 61 binada 80 konutu tahliye etmiş olduk. Tahliye alanımızı genişlettik. İlk etapta da vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD Başkanlığı olarak Valiliğimize vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları karşılansın diye 1 milyon lira para gönderdik. Bundan sonraki süreçte de afete maruz bölge kararını alıp alanı boşaltacağız. Ardından da hak sahipliği çalışmaları ve konut edindirme süreçleri başlamış olacak."

Taşdelen, AFAD olarak yaptıkları önleme çalışmalarının sonucunu aldıklarına işaret ederek, "Evet büyük bir heyelan alanı ama can kaybı yaşamamış olması bizim içimize biraz olsun su serpiyor." ifadesini kullandı.Kızılay bölgeye iki çadır kuracak

Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Erdoğan Kısacık da bölgeye iki çadır getirdiklerini belirterek, "Bunlardan biri mescit ve cami olarak kullanılacak. Birini de iftar ve sahurda kullanacağız." dedi.

Bugün ikram aracıyla bölgedeki vatandaşlara gıda yardımında bulunduklarını aktaran Kısacık, "Vatandaşlarımız normal hayatına geçinceye kadar ikram aracımız burada olacak. Biz Kızılay olarak buradayız. Bizden talep edilen her şeyi karşılamaya hazırız." diye konuştu.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan da vatandaşların geceyi akrabalarında geçirdiğini söyledi.

Yaşanan bu olayda en büyük tesellinin can kaybı olmaması olduğunu dile getiren Geçtan, 100 dönüme yakın arazide heyelanın etkili olduğunu aktardı.

Geçtan, vatandaşların ev tahliyelerinin kısa sürede tamamlanmasının planlandığını ifade ederek, yeni konut yapılması noktasında yer tespiti çalışmasına da başladıklarını kaydetti.

Milli emlak ve vatandaşların rızasının olduğu yerlerde tip projeler istediklerini belirten Geçtan, "Vatandaşlarımızın kendi öz kültürlerini kaybetmeden hayatlarını sürdürebilmek için en kısa sürede devletimizin yaralarını saracağına inanıyoruz. Bizler bu konuda da gayret göstereceğiz." dedi.

