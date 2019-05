ORAN'ın mayıs toplantısı Yozgat'ta yapıldı

YOZGAT (AA) - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) mayıs ayı yönetim kurulu toplantısı Yozgat'ta yapıldı.

Valilik binasındaki toplantıda gazetecilere açıklama yapanYönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, ORAN Kalkınma Ajansı'nın her üç ilde de faaliyet gösteren gerek özel sektör, gerekse kamu sektöründe ekonomiye katkı sağlayacak projelere destek vermek için ayda bir topladığını söyledi.

Günaydın, "İllerimizin her alanda gelişmesi için değişik projeler hazırlıyoruz. Biz şunu arzu ediyoruz, ülkemizin ve illerimizin ekonomisine katkı sağlamak, istihdamı, üretimi artıracak projelere her zaman kapımız açık, desteğimiz her zaman hazır. Bu nedenle biz bu projeleri bekliyoruz. Girişimcilerimize, kamu kurumlarımıza buradan sesleniyoruz. Proje konusunda daha çok çalışıp gayret göstermek lazım. Uygun şekilde projeleri hazırlamalarını bekliyoruz. Biz, ayakları yere sağlam basan, gerçekten katkı sağlayacak projeleri desteklemek istiyoruz." dedi.

Toplantıya, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Sivas Valisi Salih Ayhan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Yozgat Belediye Başkanı Celal köse, Kayseri TSO Başkanı Ömer Gülsoy, Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Av. Hakan Akkaş ve Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı katıldı.