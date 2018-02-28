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ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat'ta toplandı

YOZGAT (AA) - Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Şubat ayı yönetim kurulu toplantısı Yozgat Valiliği toplantı salonunda yapıldı. ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Vali Kemal Yurtnaç başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Kayseri Valisi Süleyman...

28 Şubat 2018 Çarşamba 13:27
ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat'ta toplandı
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YOZGAT (AA) - Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Şubat ayı yönetim kurulu toplantısı Yozgat Valiliği toplantı salonunda yapıldı.

ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Vali Kemal Yurtnaç başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas Valisi Davut Gül, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı Halil Şahbaz ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci katıldı.

Yurtnaç, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Kalkınma Bakanlığı tarafından 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı hazırlıklarının bir yılı aşkın bir süredir devam ettiğini söyledi.

Ajansın 2018 çalışma programında yer alan Sarıkaya Roma Hamamı odağında Sarıkaya ilçesinin gelişimi için ORAN tarafından çalışmalar yapılmaya başlandığını anlatan Yurtnaç, " İlçemizi ilgilendiren tüm paydaşların da katılımı ile kısa vadede sonuçlarını almaya başlayacağımızı umut ediyoruz. Ayrıca, tasarım kültürünün bölgemiz firmalarına yerleştirilmesi amacıyla gerek mali destek programı ile gerekse de buna ek çalışmalar ile faaliyetler planlanmış ve Kayseri Endüstriyel Tasarım Merkezi'nin daha da geliştirilerek Kayseri ve bölgemiz firmalarına erişiminin artırılması planlanmaktadır." dedi.

Açıklamanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.



Anahtar Kelimeler:
ORAN Kalkınma AjansıYozgat
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