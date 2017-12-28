ORAN Kalkınma Ajansı Kayseri'de toplandı

KAYSERİ (AA) - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu Toplantısı, Kayseri'de yapıldı.

KAYSO toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Kayseri, Sivas ve Yozgat'taki ORAN Kalkınma Ajansının yaptığı çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Şehirlerin tanıtımının önemli olduğunu vurgulayan Yurtanaç, "Kayseri ve Sivas'ta kayak merkezlerimiz var. Bunların halka tanıtılması ve uluslararası gündeme getirilmesi önemli bir konu. Bildiğim kadarıyla Arap iş adamlarının Kayseri'ye bir ziyareti oldu. Bu tanıtım çalışmalarına devam etmek gerekiyor. Ocak ayını sonunda İstanbul'da uluslararası bir turizm fuarı vat biz bu fuara katılacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas Valisi Davut Gül, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı.