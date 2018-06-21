ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 2006 yılından bu yana "Tarihe Saygı Projesi"ni yürüten Opet, 2018'in "Troya Yılı" ilan edilmesinin ardından antik kent girişindeki Tevfikiye köyünde başlattığı yenileme ve rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 Troya Yılı çalışmalarıyla arkeo-köye dönüşen Tevfikiye köyünde OPET ve Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle köy halkına yönelik 12 farklı konuda düzenlenen kursların ilk etabı tamamlandı.

"Temiz tuvalet ve hijyen, girişimcilik, iş güvenliği ve işçi sağlığı, diksiyon, iş ve sosyal hayatta iletişim, kişisel gelişim, meslek etiği, İngilizce, turistik ve hediyelik eşya yapımı, kırsal turizm etkinlikleri, gümüş kazaz örücülüğü ve kitre bebek yapımı" başlıklarında düzenlenen kurslara 6'sı erkek 70 kişi katıldı.

Kursiyerlere başarı sertifikaları Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk tarafından verildi.

- "İstihdam yaratarak yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz"

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, tarihi, mitolojik, kültürel ve doğal güzellikleriyle önemli bir kültür hazinesi olan Troya ve Tevfikiye köyünü gelecek nesillere taşımaya yönelik çalışmalara imza atmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Çanakkale'nin ve yöre halkının tarih, kültür, turizm açısından kalkınma ve ekonomik olarak gelişiminin, her ögesini içerisinde barındıran Troya bölgesinin hak ettiği değere kavuşması için çalışmaya gönüllü olduklarını anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Troya'nın var olan turizm potansiyelinin artışını sağlayarak yerel ekonomik kalkınmayı, yöresel ürün pazarlarını canlandırarak, istihdam yaratarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. İlk olarak Troya Ören Yeri ve yeni açılacak Troya Müzesi'ne en yakın konumdaki Tevfikiye köyünden işe başlamaya karar verdik. Dünya kültür hazinemiz Troya Ören Yeri ve Müzesi'ne gidecek olan ziyaretçiler, bu köyün giriş yolunun önünden geçiyor. Köyümüzü, bu ziyaretler sırasında mola verilen, gezilen, organik sebze-meyve, hediyelik eşya alışverişinin yapıldığı ve Troya tarihinden motiflerin yer aldığı bir köy haline getirmek istiyoruz. Tevfikiye köyünün bir yandan restorasyonu devam ederken bir taraftan da köy halkına yönelik olarak Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle farklı başlıklarda kurslar başlatarak bölgede sosyal yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladık. Tüm çalışmalarımız tamamlandığında, Tevfikiye köyü, Troya dönemini yaşatan binaları ve figürleri ile tarihi bir anlam kazanacak."