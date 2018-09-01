Operasyonlarla DEAŞ'ın kökü kazınıyor

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, ağustosta yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu, teröristlerin planladığı hain eylemler güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

Türkiye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, geçen ay başta İstanbul, Kocaeli, Gaziantep ve Eskişehir olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, polis, jandarma ve hudut birliklerinin ağustosta yürüttüğü çalışmalarda, aralarında örgütün sorumluları olduğu belirlenen yabancı uyrukluların da bulunduğu 94 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Mahkemeye çıkarılan 23 örgüt mensubu tutuklandı, zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

Ağustostaki bazı operasyonlar

İstanbul ve Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 38'i yabancı uyruklu 52 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nevşehir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan biri cezaevine konuldu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda iki yıl önce bombalı saldırı gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ üyesi Nabil Fadlı'nın ikiz kardeşi İbrahim Fadlı ile bir şüpheli, gözaltına alındığı Kocaeli'de tutuklandı.

DEAŞ'lıların yargılanma süreci

Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davada, 9 sanık "kasten öldürmek" suçundan 100'er kez, "Anayasa'yı ihlal" suçundan da birer kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Söz konusu sanıklara ayrıca 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da 10 bin 557'şer yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, haklarında mahkumiyet kararı verdiği sanıklara takdir indirimi uygulamadı.

Kırşehir'deki operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Telafer emiri" ve kardeşine 8 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi. Aynı davada yargılanan 3 tutuklu sanık ise 4 yıl 2 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada, örgüt yöneticileriyle irtibatlı olduğu belirlenen sanık, 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 8 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt propagandası yapmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Konya'nın merkez Meram ilçesindeki villada geçen yıl terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından haklarında dava açılan 7'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen ve haklarında "resmi belgede sahtecilik" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla dava açılan 11'i tutuklu 22 yabancı uyruklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de aralarında DEAŞ'ın sözde "tarım bakanı" olduğu öne sürülen kişinin de bulunduğu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.