ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Diyarbakır, Mardin, Siirt ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda, 49 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 18-24 Mayıs tarihlerinde, PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Mardin, Siirt ile Irak'ın kuzeyindeki orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi.

İcra edilen operasyonlarda, 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere, 49 terörist etkisiz hale getirildi.

Tespit edilen 37 el yapımı patlayıcı ve 11 silah mevzi, sığınak ve barınak imha edilirken, 7 asker şehit oldu, 12 asker de yaralandı.

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 bin 473 kişi yakalandı.

PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlarda, 1 ton 83 kilo toz esrar, 178 kilo 15 gram kubar esrar, 508 bin 737 kök kenevir, 128 litre kaçak akaryakıt, 162 bin 990 paket kaçak sigara ve 9 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı sonucunda, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlandı.

İcra edilen Fırat Kalkanı Harekatında, TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildi. 13 Ekim 2017'den bugüne kadar 12 Gözlem Noktası tesis edilerek faaliyete geçirildi.

TSK birliklerince Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanırken, Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edildi.

- 4474 terörist etkisiz hale getirildi



Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4474 oldu.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit olurken, 233 asker de yaralandı.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürüldü. Harekat kapsamında bugüne kadar 225 mayın ve bin 194 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.