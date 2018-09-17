KAYSERİ (AA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarla ilgili teröristlerin belinin kırıldığını söyledi.

Üçkan, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edilmesi olayına karışan 9 teröristin MİT Başkanlığı tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin şehit ve gazi ailelerini sevindirdiğini belirtti.

Türkiye'nin son dönemde terörle mücadele konusunda yaptığı çalışmalarla şehit ve gazilerin öçlerini aldığını kaydeden Üçkan, şehit ailelerinin derneğe gelerek mutluluklarını ifade ettiklerini vurguladı.

Üçkan, şehit ve gazilerin hiçbir zaman kanlarının yerde kalmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İçeride teröristlere karşı mücadelemizi devam ettirirken sınır ötesindeki başarılı operasyonlarımız da terörle mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini göstermekte. Hiç bir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Yapılan son operasyonlar şehit ailelerinin acısını hafifletmiştir. Operasyonların kararlılıkla devam etmesini bekliyoruz."