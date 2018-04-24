Onur Air, Rusya’dan 1 milyon yolcu taşıyacak

İSTANBUL (AA) - Antalya, Alanya, Bodrum ve İstanbul'dan Rusya’nın 14 şehrine sefer başlatan Onur Air, bu uçuşlarla 2018 yılında Rusya’dan 1 milyon yolcu taşımayı planlıyor.

Onur Air'den yapılan açıklamaya göre, yaz tarifesiyle birlikte uçuş ağını genişleten şirket, Antalya, Alanya, Bodrum ve İstanbul’dan Rusya’nın 14 şehrine sefer başlatıyor.

Halen İstanbul’dan Rusya’nın Moskova şehrine seferler düzenleyen Onur Air, 26 Nisan tarihi itibarıyla Antalya’dan Belgorod, Çelyabinsk, Kaliningrad, Kazan, Moskova, Nijniy Novgorod, Perm, Rostov, Samara, Ufa, Voronej, Yekaterinburg’a, Alanya’dan Kazan, Rostov, St. Petersburg ve Yekaterinburg’a, 29 Nisan itibarıyla İstanbul’dan Mahaçkale’ye ve 26 Mayıs itibarıyla da Bodrum’dan Rostov’a uçuş gerçekleştirecek.

Bu yıl Rusya’ya 4 bin 500’e yakın sefer düzenleyecek Onur Air, ilgili uçuşlarda 1 milyon yolcuya hizmet verecek.