Onur Air Makedonya'nın tatil beldesi Orhid'e uçacak

İSTANBUL (AA) - Onur Air, 15 Nisan'dan itibaren her hafta pazar günü Makedonya Ohrid'e tüm vergiler dahil 64 avrodan başlayan fiyatlarla karşılıklı uçuş başlatacak.

Şirketin başlatacağı Makedonya uçuşlarına ve Tatilbudur.com ile yaptığı iş birliğine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Onur Air Genel Müdür Teoman Tosun, şirket olarak, sefer yapılmayan, uçulmayan tarihi ve değişik yerlere gitmeyi çok sevdiklerini kaydederek, bunun riskini de aldıklarını söyledi.

Tatilbudur.com ile yaptıkları iş birliklerinden bahseden Tosun, tarihi ve kültürel bağların çok fazlaca olduğu Makedonya'da kültürel mirası tatmak için bu ülkeye gitmenin güzel olacağını söyledi.

Tosun, 15 Nisan'dan itibaren seferlere başlayacaklarını, haftada bir karşılıklı sefer gerçekleştireceklerini belirterek, "Bu uçuş sayısını yakın zamanda işin gidişine bağlı ikiye, üçe, dörde çıkarmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Ohrid'e sefer yapmanın potansiyeli en az yüzde 100 artırmak manasına geldiğini vurgulayan Tosun, mevcut potansiyelin çok daha üzerine çıkacaklarını, münferit taşımada da artış sağlanacağını vurguladı.

Tosun, İstanbul-Ohrid uçuşlarının tüm vergiler dahil 64 avrodan başlayan fiyatlarda satışa sunulduğunu belirterek, "Onur Air yolcuları İstanbul-Ohrid arasında direkt uçabilmenin yanı sıra Türkiye'de Adana, Alanya-Gazipaşa, Antalya, Çanakkale, İzmir ve Trabzon olmak üzere 6 şehire uygun fiyatlarla bağlantılı uçabilecek." ifadelerini kullandı.





- "Bu uçuşlar kolay ulaşım olacağı sağlayacak"





TAV Makedonya Genel Müdürü Alper Ersoy, Makedonya Ohrid'deki havalimanını işletmeye başladıktan sonra şehri ve ülkeyi uluslararası arenada tanıtmaya başladıklarını belirterek, bunun meyvesini kısa sürede almaya başladıklarını, önce Hollandalıların geldiğini, sonrasında Belçika, İngiltere, İsrail, Sırbistan ve Polonya'dan ciddi ilgi gördüklerini anlattı.

Türkiye'nin Makedonya'ya en fazla turist gönderen ülke konumunda olduğunu dile getiren Ersoy, iki ülke arasındaki olumlu ilişkilerden bahsetti.

Ersoy, Üsküp'e haftada 19 sefer varken bölgenin en önemli turizm merkezi Ohrid'e sefer olmamasının kendilerini üzdüğünü kaydederek, Tatilbudur.com ve Onur Air bu girişimi duyurduğunda çok mutlu olduklarını söyledi.

Bu kararı verdikleri için iki şirket yetkililerine teşekkür eden Ersoy, "Bu uçuşa sadece turistik charter uçuş olarak bakmayın. Makedonya'daki Türkler, Türkiye'deki Makedonlar için de önemli bir ulaşım olacağı sağlayacak. Ohrid'den İstanbul'a günlük otobüs seferleri var. Uzun ve yorucu karayolu yerine bu uçuşları yolcular kullanabilecek." dedi.





- "Kendinizi Türkiye'de gibi hissedeceksiniz"





Ersoy, Ohrid'in UNESCO korumasında bir şehir olduğunu belirterek, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri bulunan Ohrid'de Safranbolu evlerine benzeyen yapıların bulunduğunu bildirdi.

Makedonya'nın fiyat olarak uygun olduğunu dile getiren Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Oraya geldiğinizde hiçbir şekilde yurt dışına çıkmış gibi değil Türkiye'de gibi hissedeceksiniz. Vize uygulaması yok. Makedonca'da 4 bine yakın Türkçe kelime var. Avrupa'nın 4. büyük gölü Ohrid'in suyu çok berrak ve temiz. Orada mutlaka Türk kültüründen bir şeyler bulacaksınız. Makedonya'da çok farklı kültürlere sahip insanlar bir arada barış içinde yaşamaktadırlar."

Ersoy, Ohrid'e Hollanda'da, Belçika'da, İngiltere'den, İsrail'den, Polonya'dan, Estonya'dan uçuş olduğunu sözlerine ekledi.





- "Türk turistlere 6 ülkeyi vizesiz gezme imkanı doğdu"





Tatilbudur.com Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Angın, 20. yıllarını kutladıklarını bu dönemde böyle güzel bir işe imza atmaktan mutlu olduklarını belirterek, Ohrid'e yapılacak uçuşların Türkiye'den bu şehre yapılan ilk ticari uçuş olacağını söyledi.

Bu uçuşların hem Türkiye hem de Makedonya açısından önemli olduğunu dile getiren Angın, "Oldukça yüksek bir operasyonel bir bütçe ayırdık bu tura. Bu sene özelinde yaklaşık bir milyon avroluk bir bütçe ile bu turları organize ediyor olacağız. İleride uçuş sayılarımız artabilir." dedi.

Angın, bu uçuşlar sayesinde Türkiye'den Makedonya'ya en fazla turist götüren tur operatörü olacaklarını kaydederek, "Bu sayede esasında baktığımızda 6 ülkede Türk turistler için vizesiz tatil yapma imkanı gelmiş oldu. Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya ve Sırbistan'da..." diye konuştu.

Ohrid'e direkt uçuş olmadığında bu şehri gezmenin zorluğunu ifade eden Angın, artık her pazar Ohrid'e uçuş olacağını söyledi.

Angın, her yıl 240 bin Türk'ün Makedonya'ya gittiğini, bunların yarısının turistik olarak gittiğini düşündüklerini belirterek, "Bunun da yaklaşık yüzde 10-15'ini Tatilbudur olarak biz götürüyoruz. Bu program sayesinde Tatilbudur ile Makedonya'ya giden turistlerin yüzde 30-35 artacağını düşünüyoruz. Uçuş sayıları artarsa tersi yönden de trafik artacaktır." yorumunu yaptı.

Ohrid uçuşlu turlar için 7 gece 8 gün paket fiyatlarının 249 avrodan başladığı bilgisini veren Angın, "Ekonomik olarak 6 ülkede vizesiz tatil yapma imkanı getiriyoruz. 249 avro ile Balkanlarda bir haftalık tur programı son derece ekonomik." dedi.