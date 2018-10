"Önümüzdeki yıl kredi burs miktarını artırıyoruz"

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.



Katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında Erdoğan, üniversitelerin 2018-2019 akademik yılının ülke ve millet için hayırlı vesile olmasını diledi, öğretim üyeleri ve öğrencilere başarılar temenni etti.



Erdoğan, kurumsal ve bireysel üstün başarı ödüllerine layık görülenleri de kutladı.



Türk yükseköğrenim sisteminin, bugün çok ileri bir seviyede bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "Öncelikle sayısal bakımdan, artık ülkemizin sınırlarını da aşan bir kapasiteye ulaştık. Ülkemizde faaliyet gösteren 128 devlet, 72 vakıf üniversitesi ve 5 vakıf yüksekokulundan oluşan 205 yükseköğrenim kurumumuzda 7 milyon 611 bin öğrencimiz bulunuyor." bilgisini verdi.



"İlk 500'ün içine çok sayıda üniversitelerimizle girelim"

Geçen hafta Almanya ziyaretinde "Üniversitelerinizde ne kadar öğrenci var?" diye sorduğunu aktaran Erdoğan, "Aldığım cevap 3 milyon. Nüfusları bizden biliyorsunuz daha fazla. Fakat şu anda onların üniversitelerindeki öğrenci sayısı 3 milyon. Bizde ise hamdolsun 8 milyona yakın. Keyfiyet kemiyet noktasında bir sıkıntımız var. Bizde dünyadaki ilk 500'ün içine iki üniversite değil, bu üniversitelerin sayısını çok daha artırmamız lazım. Onun için hocalarımdan istirham ediyorum, biraz daha gayretle birlikte inşallah bizler bu ilk 500'ün içine çok sayıda üniversitelerimizle girelim, adımızı oraya çok daha farklı bir şekilde oraya yazdıralım." diye konuştu.



2002'de Türkiye'de sadece 76 üniversite olduğunu hatırlatan Erdoğan, üniversitelerde eğitim-öğretim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısının şu an itibariyle 143 bine yaklaştığını, bu rakamın geçen yıl 123 bin, 2014'te ise 48 bin olduğunu dile getirdi.



"Türkiye'de eğitim gören öğrenciler, gönüllü elçilerimiz olacak"

Yabancı öğrenci sayısının, Türkiye hakkında olumsuz propagandaların tüm hızıyla sürdüğü bir dönemde artmasının önemine değinen Erdoğan, şunları söyledi:



"Türkiye'de eğitim gören her bir öğrencinin, aynı zamanda bizim dünyadaki gönüllü elçilerimiz olacağını unutmayalım. Diğer yandan, öğretim üyesi ve görevlisi sayımız da 158 bini geçti. Hatırlarsanız, bundan 17 yıl önce Türkiye'de, bir milyonu bile bulmayan yükseköğrenim kapasitesi sebebiyle üniversite kapılarında yığılan öğrencilerinin utancıyla yaşayan bir ülkeydik. Bizim üniversiteye girmeye aday olduğumuz zamanlarda, 10 öğrenciden bir tanesi üniversiteye girebiliyordu. Ama şimdi bunları artık geride bıraktık. Bu dönemler geride kaldığı içindir ki ülkemizde üniversiteli öğrenci sayısındaki artış, üniversite mezunu öğrenci veya çalışanlardaki artış bizim dünyadaki yerimizi güçlendirmeye devam etmektedir. Yarın bugünden daha güçlü olacağız. Buna inanıyorum."



Yükseköğrenimdeki okullaşma oranının, yüzde 14'ler seviyesini ancak yakalayabildiğine işaret eden Erdoğan, bugün bu oranın yüzde 40'ın üzerinde olduğunu bildirdi.



"Vatandaşım kolundaki bileziğini satıp çocuğunu kursa gönderme derdinden kurtuldu"

Üniversiteye giriş sınavının da basitleştirilerek, öğrencilerin üzerindeki yükün azaltıldığını belirten Erdoğan şöyle devam etti:



"Dershane sistemini tamamen ortadan kaldırdık. Hedefimiz, öğrencilerimizin okullarındaki dersleri dışında herhangi bir kurumdan ve kişiden özel destek almadan üniversiteye girebileceği bir sistemi tesis etmek ve oturtmaktır. Onun için de cumartesi pazar günleri kendilerine destek kurslarını vermekteyiz. Artık benim vatandaşım, ahırındaki davarını, kolundaki bileziğini satıp, çocuğunu kursa gönderme derdinden böylece kurtulmuş oluyor. Geçmişte pek çok istismara ve hatta güvenlik sorunlarına yol açan paralel eğitim sistemlerine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.



Üniversitelerimize girme ve eğitimde fırsat eşitliği hususunda sayısal sorunlarımızı büyük ölçüde çözdüğümüze inanıyorum. Eğer o anlayış yine devam ederse, fırsat eşitliği diye bir şey olmaz. Parası pulu, gücü olanın önü açık demektir, olmayan yanmış demektir."



Öğrencilere kredi-burs müjdesi

Öğrencilerimizin barınma sorunlarının çözümü için açılan yurtların yatak kapasitesinin 640 bini bulduğunu, öğrencilere eğitimlerini, ailelerine en az yük olarak yürütebilmeleri için isteyen herkese kredi veya burs verdiklerini anlatan Erdoğan, "Fakat bir sıkıntımız var. Nedense öğrencilerimiz hep burs istiyorlar. Krediye pek yaklaşmıyorlar. Niye yaklaşmıyorsun krediye? Kredinin de sana sağladığı ayrı avantajlar var. İş bulduktan sonra bunlar faizsiz bir şekilde geri ödenecek olan adeta burstur." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, öğrencilere bir müjde vermek istediğini belirterek, şu bilgileri verdi:



"Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi-burs miktarını lisansta 500 liraya, yüksek lisansta bin liraya, doktorada ise bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Bu rakam, biz göreve geldiğimizde sadece 45 liraydı. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize verdiğimiz beslenme yardımını da günlük 8 liraya yükselttik. Öte yandan yüksek öğrenim yurtlarımızın fiyatlarında bu yıl hiçbir artışa gitmedik. Görüldüğü gibi eğitim-öğretim konusunda pek çok meseleyi çözdük. Bundan sonra kaliteye odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum."



YÖK'ün, kurduğu Kalite Kurulu'nu, bu doğrultuda atılmış önemli bir adım olarak gördüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Araştırma Üniversiteleri ve Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler projeleri de ihtisaslaşmayı sağlayacak olması bakımından kayda değer adımlardır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarında YÖK tarafından doktora bursu verilen öğrenci sayısı 3 bin 300 gibi önemli bir rakama ulaştı." dedi.



150 bin üniversite öğrencisine karşılıksız burs

Erdoğan Türkiye genelinde 150 bin üniversite öğrencisine karşılıksız burs verildiğini belirtti.



Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Zirvesi'nde Türkiye'nin 5 başlıktan 3'ünde tam not aldığını bildiren Erdoğan, 2 yıl sonra yapılacak zirvede bu başarının 5'te 5 düzeyine çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı.



Meslek Yüksekokullarının, sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yenilenmesi çalışmalarının da hızlandırılacağını ifade eden Erdoğan, bu çerçevede Organize Sanayi Bölgeleri'nde kurulu sanayi ve imalat programlarına özel teşvik verildiğini kaydetti.



Yüksekokul kontenjanlarının doluluk oranının artmasını, doğru yolda ilerlendiğinin bir işareti olarak değerlendirdiklerine işaret eden Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kurarken iki başlığa özel önem verdiklerini ve bu alanları doğrudan kendisine bağlı ofisler arasına alındığını anlattı.



Başkan Erdoğan, bu ofislerden birinin Dijital Dönüşüm, diğerinin de İnsan Kaynakları Ofisi olduğunu bildirdi.



YÖK'ün bu seneki başlığını aynı başlık altında belirlemiş olmasının isabetli bir tercih olduğuna değinen Erdoğan, Türkiye'nin, her alanda çağı yakalamak ve ötesine geçmek için önce dijital dönüşümünü tamamlamak zorunluluğu taşıdığını belirtti.



"Öncü ülkeler arasına girmek istiyoruz"

Erdoğan, teknolojide geri kalan bir ülkenin bilimde ve sanayide hedeflerine ulaşmasının mümkün olmadığını, Türk milletinin zekasına, çalışkanlığına, üretkenliğine güvendiklerini vurgulayarak, "Yeter ki evlatlarımıza bunları hayata geçirebilmeleri için gereken eğitim ve bilim alt yapısını oluşturabilelim. İşte o zaman bu ülkenin gerçek potansiyeli ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Dijital Dönüşüm Ofisi'nin, "Dijital Türkiye" hedefi doğrultusunda Türkiye'nin dönüşümüne öncülük edeceğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



"Dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi konusunda dünyada öncü ülkeler arasına girmek istiyoruz. Burada kararlılığımız var. Ancak bu sayede ekonomik ve sosyal refah düzeyimizi gerçek manada yükseltebiliriz. Bunun için verimliliği ve rekabet gücünü yükseltecek projelere destek vereceğiz. Siber güvenlik ve bilgi güvenliği de Dijital Dönüşüm Ofisimizin öncelikli faaliyet alanlarından biri olacaktır. Ülkemizin sahip olduğu verileri ve ürettiği bilgileri, tıpkı topraklarımız gibi hassasiyetle korumazsak, geleceğimize güvenle bakamayız."



Erdoğan, geleceğin savaşlarının, konvansiyonel silahlarla değil siber silahlarla gerçekleştirileceğinin unutulmaması gerektiğini kaydetti.



"Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye söylediği gibi, hiçbir çiçeğin vaktinden önce açmayacağını biliyoruz. Ama başlamadan da mesafe kat edilemeyeceğinin farkındayız." diyen Erdoğan, "İşte bunun için Dijital Dönüşüm Ofisimizle, üniversitelerimizin ve özel sektörümüzün desteğiyle büyük bir teknoloji hamlesi başlatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.









"Öğrencilerimizin yanında olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İnsan Kaynakları Ofisimiz aracılığıyla, üniversite öğrencilerimizin geleceğini yakından ilgilendiren çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede yapacağımız ilk işlerden biri yükseköğretimde 'Yetenek Yönetimi' sistemine geçmektir. Üniversitelerimizden mezun olan en yetenekli öğrencilere çok özel kariyer fırsatları sunarak, kamuda veya özel sektörde değerlendirilebilmelerini sağlayacağız. Yurt dışı eğitim bursundan proje finansmanına ve istihdama kadar her alanda yetenekli öğrencilerimizin yanında olacağımızı bilmenizi isterim. İnsan Kaynakları Ofisimiz vasıtasıyla yapacağımız bir başka önemli çalışma, üniversitelerimizin tamamında kariyer merkezleri kurmaktır. Üniversite öğrencilerine okula girdikleri ilk yıldan itibaren kariyerleri konusunda rehberlik edecek bu merkezler, reel sektörle işbirliği halinde faaliyet gösterecektir."



Kamu ve özel sektördeki istihdam imkanlarının öğrencilere tanıtılması için üniversitelerde kariyer etkinliklerinin düzenleneceğini anlatan Erdoğan, bu etkinliklerde iş verenlerle öğrencilerin doğrudan muhatap olacağını ve karşılıklı olarak tanıma fırsatının bulunacağını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversite mezunlarının istihdamlarını takip ederek, üniversite ve bölüm bazında başarı düzeyini ölçmeyi planlıyoruz. Böylece, hangi üniversitemizin ve hangi bölümlerimizin öğrencilerimizin istihdamına ne düzeyde katkı sağladığını görebileceğiz. Hatta, bu ölçüm sonuçlarını üniversitelerimize vereceğimiz desteğin kriterlerinden biri haline getirmeyi dahi düşünebiliriz." diye konuştu.



İnsan Kaynakları Ofisi aracılığıyla, Türkiye'de bir türlü çözüm bulunamayan yabancı dil eğitimi konusunda da merkezi bir standart oluşturmak istediklerini bildiren Erdoğan, "Bunun için üniversitelerin yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavları ÖSYM üzerinden merkezi olarak yapılabilir. Böylece, en azından yabancı dil konusunda belirli bir seviyeyi tutturmayı hedefliyoruz. İnsan Kaynakları Ofisimiz tüm bu çalışmaları destekleyecek, takip edecek ve raporlayacak. Böylece eksiğimizi, fazlamızı görme, gerekiyorsa düzeltmelere gitme imkanı bulacağız." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin içeride ve dışarıda çok büyük mücadeleleri yürüttüğüne işaret eden Erdoğan, bu süreçte herkes gibi akademisyenlerin de desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.



ABD ve Almanya'ya yaptığı ziyaretleri, buralarda gerçekleştirdiği temasları hatırlatan Erdoğan, batı ülkelerinin medya organlarında, akademik çevrelerinde, kamuoylarında Türkiye hakkında pek çok yalan, yanlış, yanıltıcı bilginin dolaştığını anlattı.



"Medyaları yönetiyor"

Bu yanlışların düzeltilmesi için seferberlik ruhuyla çalışılması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, şunları söyledi:



"İşte bu devasa, güçlü zannettiğimiz ülkeleri başında olanların değil, medyalarının yönettiğini gördüm. Çünkü yaptığım görüşmelerde, 'Medya şöyle diyor, böyle diyor...' Söyledikleri bu. Ben de kendilerine şunu söyledim, 'Halkınız ne diyor, bunu düşünmüyor musunuz, bırakın medyayı' dedim. Bir zamanlar bizde de bu vardı, biliyorsunuz. Ülkemizi de medya yönetiyordu. Söyledikleri şey, 'Dördüncü kuvvet, dördüncü kol...' Demokrasi diyorsun, bir taraftan demokrasi derken halkı bir kenara koyuyorsun, medya diyorsun. Yazılı medya yarın yazar, varsın yazsın. Bizim derdimiz halkımız, halkımıza ne veriyoruz, halkımız ne diyor, halkımız bize kaç puan veriyor, önemli olan bu. Demokrasi gücünü halktan alır. Halk varsa, demokrasi var, halk yoksa demokrasi yok. Medyayla filan falan demokrasi olmaz. Öyle güçlü demokrasi olur ki orada medyada güçlüdür ama kalkıp da 'Ben demokrasiyi oluşturuyorum...' Böyle bir mantık varsa, kimse kusura bakmasın. Bir siyasetçi de eğer medyasından çekiniyor, korkuyorsa onun da sağlıklı siyaset yapması mümkün değildir. Herkes kendi alanında bu gayreti gösterdiğinde işimizin çok daha kolay olacağı açıktır. Akademisyenlerimiz de kendi mecralarında ülkemizin doğrularını anlatarak bu mücadeleye katkı verebilir diye düşünüyorum. Her gün aleyhinde yazıların yayınlandığı, haberlerin yapıldığı, sosyal medya dedikodularının yayıldığı bir ülke olarak bu dayanışmayı göstermeye mecburuz. Buna karşılık yurt dışında ülkemiz, milletimiz aleyhine faaliyet gösteren kendi vatandaşlarımızı görmek bizi derinden üzüyor. Kimi gazeteci, kimi akademisyen, kimi sivil toplum kuruluşu mensubu, kimi siyasetçi kimlikli bu kişilerin nasıl olup da kendi vatanlarına bu derece husumet içine girmelerini anlamakta zorlanıyoruz. Bu noktada iş ister istemez yine eğitim konusuna geliyor. Çünkü bunların çok önemli bir bölümü bizim eğitim sistemimizden geçmiş kişilerdir. Demek ki sistemde bir arıza, sorun var. Gençlerimize kendi değerlerimizi, tarihimizi, kültürümüzü anlatamadığımız sürece bu arıza devam edecektir. Kendimize güvenli bir gelecek inşa etmek istiyorsak, işte önce buradan yani eğitim öğretimden başlamak zorundayız. Ülkemizin yönetiminde sorumluluk üstlendiğimiz son 17 yıla ilişkin en büyük hayıflanmamız bu konudadır."



"Asım'ın Nesli'ni yetiştirme konusunda yeteri kadar mesafe katedemedik"

Erdoğan, "(Eğitim) Sayısal olarak çok büyük başarılara imza atmış olmamıza rağmen merhum Mehmet Akif'ten ilhamla 'Asım'ın Nesli'ni yetiştirme konusunda yeteri kadar mesafe katetemediğimizi düşünüyorum. İnşallah yeni dönemde bu eksiğimizi de tamamlayacağız. Temeli ne kadar sağlam atarsak, üzerindeki binanın o derece sağlam olacağı açıktır." diye konuştu.



Eğitim-öğretim hayatında "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" bilinciyle yetişen hiç kimsenin ne içeride, ne dışarıda ülkesinin aleyhinde faaliyetlere kalkışacağını belirten Erdoğan, Türkiye’yi kesinlikle hak etmediği iftiralardan ve yalanlardan korumanın en sağlıklı yolunun bu olduğuna inandığını ifade etti.



Dünyanın ve bölgenin, tarihi bir yeniden yapılanma sürecinden geçtiğine işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin, geçmişte bu tür değişimleri hep arkadan takip etmeye çalıştığını, dolayısıyla sürekli treni kaçırdığını bildirdi.



Erdoğan, bu kez aynı hataya düşülmediğini kaydetti.



Çok uzun zamandır ilk defa, gelişmelerin arkasından gitmek yerine önüne geçildiğini anlatan Erdoğan, bu çerçevede atılan en önemli adımın, Türkiye'nin yönetim sistemini yeni dönemin ihtiyaçlarına ve ruhuna uygun şekilde, demokratik yöntemlerle değiştirmek olduğunu vurguladı.



"Türkiye, geleceğine daha güvenle bakan bir ülkedir"

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi gibi büyük bir travmanın ardından böyle bir başarının gösterildiğini belirt



erek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dikkat ederseniz, ülkemizin son 5 yıldır başına gelen her hadise, doğrudan siyasi, sosyal, ekonomik istikrarımızı bozmaya yönelikti. Milletimizin feraseti sayesinde bu saldırıların boşa çıkartılmış olması, ortadaki hakikati değiştirmeye yetmiyor. Bu hakikat, yönetim sistemimizin krizlere, vesayetlere, darbelere, cuntalara açık bir yapıya sahip olduğudur.



Biz, 'böyle gelmiş, böyle gider' demedik ve milletimizle birlikte işte bu çarpıklığı düzeltmek üzere harekete geçtik.16 Nisan halkoylaması ve 24 Haziran seçimleriyle, bu kritik değişimi, hamdolsun kısa sürede tamamladık. Bugün Türkiye, geleceğine daha güvenle bakan bir ülkedir.



Bölgesel meselelerde aldığımız inisiyatifler, ekonomik saldırıları kısa sürede kontrol altına alma konusunda elde ettiğimiz neticeler, hep bu değişimin sonuçlarıdır. Daha düne kadar Suriye’deki kaosun içine çekilmeye çalışılan Türkiye, bugün Suriye halkının güvenliği ve huzurunu bizzat kendi yerinde sağlayan bir ülke haline gelmiştir."



"Önümüzde kapalı hiçbir kapının kalmayacağını biliyoruz"

Geçmişte Türkiye'yi sığınmacı akını altında ezmeye çalışanların, bugün Türkiye'nin geliştirdiği yöntemlere destek olmanın yollarını aradığına işaret eden Erdoğan, "Türkiye’yi sahadan ve masadan dışlamaya çalışanlar, bugün bizimle birlikte olmanın gayreti içindeler. Şu anda hala farklı tavır içinde gözükenlerin de çok yakında aynı çizgiye geleceklerinden şüpheniz olmasın. Biz değişim, reform, yenilik irademize sahip çıktığımız, bu yolda kararlılıkla ilerlediğimiz sürece, önümüzde kapalı hiçbir kapının kalmayacağını biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Yükseköğretim ve genel olarak eğitim konusunun, değişime, reforma, yeniliğe en çok sahip çıkılması gereken alan olduğunu kaydeden Erdoğan, "Siz değerli hocalarımızı, bu sürecin mimarı, inşacısı ve taşıyıcısı olarak görmek istiyoruz. Üniversitelerimizin ve akademisyenlerimizin atalete düştüğü bir yerde, toplumumuzun çok büyük atılımlar içine girmesini beklemek beyhudedir." dedi.



Üniversitelerle ilgili tüm tasarrufları bu anlayışla yapmaya çalıştıklarını anlatan Erdoğan, üniversitelerin olmaları gerektiği gibi ülkenin ve milletin öncü kuruluşları haline getirmenin tek amaç olduğunu kaydetti.



Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, hocalara ve öğrencilere başarı temennisinde bulundu.



Muhabir: Merve Yıldızalp,Ahmet Sertan Usul,Kemal Karadağ