YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat'ın gelişim alanları sanayi, hayvancılık, tarım alanında rekabeti en üst düzeye çekerek büyük başarılar elde edileceğine yürekten inandığını ifade ederek, "Önümüzdeki dönem Yozgat’ın kanatlanma dönemi olacak." dedi.

Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkan Osman Hakan Kiracı ve Yönetim Kurulu üyeleri, cumhurbaşkanı kararı ile Yozgat Valiliğine atanarak görevine başlayan Kadir Çakır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gazetecileri kabulünde Yozgat'a ilişkin değerlendirmede bulunan Çakır, ilin gelişip kalkınması yönünde birçok yatırımın yapıldığını, bunlardan en önemlilerinden birinin hızlı tren olduğunu söyledi.

Hızlı trenin faaliyete geçmesiyle Yozgat'a çok şeyler katılacağını aktaran Çakır, "Yozgat'ın gelişim alanı belli sanayi, hayvancılık, tarım. Bunun üçünde de rekabeti en üst düzeye çekerek büyük başarılar elde edileceğine ben yürekten inanıyorum. Önümüzdeki dönem Yozgat’ın kanatlanma dönemi olacak." diye konuştu.

Yozgat'a geldiğinde ilk toplantıyı, Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) iş adamlarıyla yaptığını aktaran Çakır, sanayide baştan etkili yatırım yöntemleri teşvik etmek gerektiğini anlattı.

Çakır, bir yerde üretim olmazsa hiçbir şeyin olmayacağına işaret ederek, şunları söyledi:

"Üretimin insanı canlı tutar, değer katar. Üretim kültürünü daha önemlisi ortak iş yapma kültürümüzü geliştirmemiz lazım. Çünkü ufak sermayeler birleştiği zaman bir anlam ifade eder. İnsanların bir araya gelip emeklerini enerjilerini birleştirmesi gerekiyor. Şu an bu ortam fazlasıyla var, bizim üzerimize düşen bu değişimi dönüşümü hızlandırmak. İnşallah bu alanda da ben üzerime düşeni yapacağım."

Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi gerektiğine değinen Çakır, "Devletimiz fazlasıyla destekliyor ama biraz çiftçimizi hayvancılıkla uğraşan kesimi bilinçlendirmek lazım. Tarımda uzmanlaşmaya gitmek en iyisi. Daha önce burada tarım arazileri birleştirme çalışmaları olmuş kalan kısımlarda da çiftçilerimizle el birliğinde güven ortamında bunu devam ettirmek lazım." ifadelerini kullandı.

- Termal kaynaklar Yozgat için önemli

Yozgat'ın termal kaynaklar bakımından da zengin olduğunu dile getiren Çakır, "Sarıkaya Roma hamamıyla ilgili bir çalışmamız oldu. Bütün dünyada termal suların değerlendirilmesi çok önemli. Biz geçen hafta üniversitelerden hocalarımız geldi. Termal alanların değerlendirmesi konusunda görüşlerini aldık." dedi.

Çakır, termal tesis yapmanın kolay olduğunu önemli olan o tesisi yaşatmak olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hocalarımızla da konuştuk yatırımı sadece kültür gezi amaçlı yaparsanız gelen sayısı çok az olur dediler. İşin içine kesinlikle sağılığı katmalısınız bu tesislerde en az birkaç doktor olmalı onlar yönlendirmeli. Tabi bunlar devlet eliyle değil de kesinlikle özel sektörün elinde olmalı. Bu işi yapan Türkiye'de ciddi holdingler var onların ciddi anlamada bilgi ve birikimleri var. İlkini davet ettim inşallah olabildiğince davet etmeye çalışacağım."