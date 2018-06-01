Online kitap alışverişinde en çok roman tercih edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformu Hepsiburada, 208 binden fazla kitap çeşidiyle 7’den 70’e herkese hitap ediyor.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada Trend Raporu, Ocak-Mayıs 2018 döneminde Türkiye’nin online kitap alışverişinde en çok roman tercih ettiğini ortaya koydu.

Kitap alışverişlerinin yaş dağılımları incelendiğinde kadınlarda 30-39, erkeklerde ise 32-41 yaş aralığı en çok kitap alan yaşlar olarak dikkati çekti. Hepsiburada, kitap kategorisi altında bulunan 19 alt kategorisi ve 208 binden fazla kitap çeşidiyle 7’den 70’e, her tercihe uygun seçenekleri bünyesinde barındırıyor.

Hepsiburada kitap editörleri tarafından müşteri tercihleri ve geçen yılın verileri incelenerek oluşturulan özel yaz kitapları listesi, tatilini kitap okuyarak geçirmek isteyenlere hitap ediyor. Hepsiburada, avantajlı kitap fiyatlarıyla tatilini hem dinlenerek hem öğrenerek geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor.





- Sınava hazırlık kitapları siparişleri geçen seneye göre 2'ye katlandı





Bu yılın yoğun sınav takvimi sebebiyle sınav hazırlık kitapları siparişi geçen seneye göre 2 kat arttı. 2 yılda 1 tekrarlanan ön lisans ve orta öğretim KPSS sınavlarının bu sene gerçekleştirilecek olması KPSS kitaplarına rağbeti artırdı.

Dünya klasiklerinden en yeni çocuk kitaplarına kadar geniş ürün yelpazesiyle dikkati çeken Hepsiburada Çocuk kategorisi, çocukların gelişimine katkıda bulunuyor, hayal dünyalarını genişletiyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen ailelere yaş filtresi seçeneğiyle eğitici ve eğlenceli kitaplar sunan Hepsiburada, çocukların sağlığını da önemsiyor.

Bir sosyal sorumluluk projesi olarak, Hepsiburada üzerinden satılan “Kaptan Niloya ile Süper Görüş Serüveni” çocuk kitabından elde edilen gelirin tamamı görme engelli çocuklar yararına kullanılmak üzere Dünya Göz Vakfı’na bağışlanıyor. Uzmanlar tarafından hazırlanan kitapla birlikte verilen testler aracılığıyla çocukların görmeyle ilgili yaşayabileceği sorunlar eğlenceli ve basit bir şekilde tespit edilebiliyor.

Kitap seçiminde kararsız kalan müşterilerini de düşünen Hepsiburada, yazar önerileri, ayın en çok okunanları, ödüllü kitaplar, çocuklar için seçilenler, en çok hediye edilenler gibi özel listeleriyle kitap severlerin işini kolaylaştırıyor.

Günün fırsatları köşesinde her çeşitten kitabı çok uygun fiyatlarla müşteriye sunan Hepsiburada’da fırsatlar tükenmiyor. Ayrıntılı bilgi ve promosyonları öğrenmek isteyenler "https://www.hepsiburada.com/kitaplar-c-2147483645" sayfasını ziyaret edilebiliyor.