Online alışveriş sahurda 5 kat artıyor

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, 2018’in ramazan ayında sahur alışverişlerinin, bir önceki yıla göre 5 kat arttığını açıkladı.

Hepsiburada açıklamasına göre, 22 milyon ürün çeşidiyle müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren Hepsiburada, ramazan sofralarını şölene dönüştürüyor. Hepsiburada’nın ramazana özel başlattığı cazip indirimlerle dolu kampanyası ramazan boyunca devam edecek.



Şirketin açıklamasında, önceki yılın ramazan alışverişi verilerinin incelemesine yer verildi. Buna göre, Hepsiburada'dan 2018 yılında yapılan ramazan alışverişi bir önceki yıla göre 2 kat arttı. 2018’in ramazan ayında sahur vaktine denk gelen 00.00'dan 06.00'ya kadar olan alışverişler, bir önceki yılın Ramazan ayına göre de 5 kat arttı.





- Ramazanda kitap alışverişi artıyor









Hepsiburada'da, 2018’in ramazan ayında uzun sahur saatlerinin kitaplara olan talebi önceki yıla göre yüzde 57 arttı. En çok alışveriş yapan yaş grubu 25-40 yaş oldu. En fazla talep İstanbul’dan gelirken onu sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Balıkesir, Hatay, Konya, Adana takip etti.

Geçen yıl ramazan ayında en fazla alışveriş yapılan kategori temel tüketim ve gıda olurken, onu temizlik ürünleri takip etti. Gıda alışverişinde ramazan gıda paketleri, peynir, zeytin, bal, reçel, bakliyat ürünleri, zeytinyağı, hazır kahve, Türk kahvesi, çay, hediyelik çikolata, şeker, hazır gıda ürünleri öne çıktı.

Temizlik ürünlerinde ise bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı ve yumuşatıcısı, yüzey temizleyici, tuvalet kağıdı öne çıkan ürünler arasında yer aldı. Sağlık ve güzellik ürünleri arasında ise en çok ağız ve diş sağlığı ürünleri talep gördü.



Açıklamada verilen bilgilere göre, tüm temel mutfak ihtiyaçlarının topluca alınabileceği ramazan gıda paketleri, ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurma, sahur sofralarına özel kahvaltılık ürünler, sağlıklı sofraların olmazsa olmazı zeytinyağı, iftara özel pratik çorba ve hazır yemekler, iftar sonrası çay keyfi için çeşit çeşit çaylar, bakliyatlar, salça, sos, baharatlar gibi ihtiyaç duyulan tüm ürünler kampanyaya özel uygun fiyatlarıyla müşterilere sunuluyor. Farklı bütçe ve beslenme alışkanlıklarına hitap eden 5 farklı ramazan kolisi çeşidi Hepsiburada müşterilerini bekliyor.











