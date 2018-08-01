SİVAS (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden Nurcan Karakaya'nın annesi ve 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın anneannesi Suudiye Demir, "Onlar bir çocuk öldürür, bizim bin çocuğumuz olur." dedi.

Hain terör saldırısında evladını ve 11 aylık torununu kaybeden 57 yaşındaki Suudiye Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatan sağ olsun, sizler sağ olun." ifadelerini kullandı.

Acılı anne, "Onlar bir öldürür, biz bin diriliriz. Onlar bir çocuk öldürür, bizim bin çocuğumuz olur. Vatan sağ olsun. 11 aylık bebeği katlettiler, 11 aylık bir daha doğar. Onlar katlettikçe biz doğarız. En son 3 hafta önce görüşmüştüm. Telefonla görüşmüştüm. 20 gün sonra izine ayrılacaktı kocası. '20 gün sonra kavuşuruz anne' dedi. Dün de aradım, ulaşamadım. Saat 04'te şehadet haberini aldım. Vatan sağ olsun, sizler sağ olun. Allah onların belalarını versin." diye konuştu.

Öte yandan, ailenin yakınları ve ilçe sakinleri taziye ziyaretlerini sürdürüyor.

Törenin düzenleneceği Şarkışla Kaymakamlığı önündeki alanda da hazırlıklar devam ediyor.