"Önerilerimizin, SPK’nın eş güdümüyle hayata geçirilmesinin takipçisi olacağız"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Sermaye Piyasası Mevzuatıyla ilgili değişiklik önerilerinin, Sermaye Piyasaları Kurulu’nun (SPK) eşgüdümüyle hayata geçirilmesinin takipçisi olacaklarını bildirdi.



TSPB açıklamasına göre, Topaç, 200. sayısını yayınladıkları Sermaye Piyasasında Gündem dergisinin Mayıs sayısında, sermaye piyasası mevzuatıyla ilgili yapılan çalışmalar ve bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirecekleri Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Topaç, "Birlik olarak sermaye piyasalarına gönül vermiş profesyonellerden oluşan bir ekiple, sermaye piyasası mevzuatının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik yoğun bir çalışma içerisinde olduğumuzu daha önceki sayılarımızda dile getirmiştim. Çalışmaları, 45 farklı kurumdan 67 kişinin aktif katılımı ile Aralık 2018 - Nisan 2019 döneminde, ayda en az 4 kez bir araya gelerek sürdürdük. Yatırımcılar, sermaye piyasasının işleyişi ve ortaklıklar arasındaki denge gözetilerek mevzuat çalışmamızı şekillendirdik." ifadelerini kullandı.



Çalışmaları nihai haline getirmek amacıyla, 20-21 Nisan tarihlerinde Sapanca’da Sermaye Piyasası Mevzuatı Çalıştayını gerçekleştirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:



"Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Sayın Ali Fuat Taşkesenlioğlu, SPK’nın üst düzey yöneticileri, uzmanları ile sivil toplum kuruluşlarının, sermaye piyasası kurumlarının ve halka açık şirketlerin temsilcilerinin katılımıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı Çalıştayını Sapanca’da gerçekleştirdik. Çalıştayla, düzenleyen kurum ve düzenlenen kurum temsilcilerinin bir araya gelmesine ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmalarına imkan sağlamış olduk. Çalıştayda, 4 ayrı çalışma grubu ile tüm mevzuatı gözden geçirdik, teorik alt yapısını ve pratikteki yansımalarını tartıştık, güncelledik ve değişiklik taslaklarını SPK’nın değerlendirmesine sunduk. Birlik olarak, bundan sonraki süreçte Çalıştayla nihai hale gelen değişiklik önerilerimizin SPK’nın eş güdümüyle hayata geçirilmesinin takipçisi olacağız."



Topaç, ayrıca "4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi"nin, "dönüşüm" ana temasıyla 19-20 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

