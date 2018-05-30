Ondörtüç Pendik'te 120 ay 0,98 faiz fırsatı

İSTANBUL (AA) - İnsay Yapı, Pendik’te hayata geçirdiği Ondörtüç Pendik projesinde teslime sayılı günler kala 120 ay 0,98 faiz fırsatı ile ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Ek bir fiyat artışının olmadığıve teslimine sayılı günler kalan Ondörtüç Pendik, bölgenin en uygun fiyatlı projesi olarak hayata geçiriyor.

İnsay Yapı açıklamasına göre, İnsay Yapı, Pendik’te hayata geçirdiği Ondörtüç Pendik projesinde teslim tarihi yaklaşırken 120 ay 0,98 faiz fırsatı ile ev sahibi olma imkanı sunuyor.

Daire fiyatları 1+1'lerde 261 bin TL, 2+1'lerde 363 bin TL ve 3+1'lerde ise 498 bin TL'den başlayan ''Ondörtüç Pendik', 9 bin metrekarelik alan üzerinde, 252 konut ve 15 ticari birimden oluşuyor. 24 saat güvenlik hizmetinin yer aldığı 'Ondörtüç Pendik' sakinlerine; yüzme havuzu, yürüyüş yolları, çocuk parkı, spor alanları, dinlenme alanları imkanının yanı sıra kapalı otopark ayrıcalığı da sunuyor.



Profesyonel site yönetiminin bulunacağı ve her daireye depo alanının tahsis edileceği projedeki mağaza ve restoranlar da site sakinlerine kendi kendine yetebilen bir yaşam alanı sunuyor.



Pendik'in merkezinde yer alan 'Ondörtüç', merkezi noktalara yakınlığıyla dikkati çekiyor. Yapımı devam eden Hastane ve Şeyhli metro istasyonları projeye birkaç dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor. Teknokent'e de komşu olan proje ayrıca, bölgenin en büyük alışveriş merkezi Viaport’a da çok kısa sürede ve kolay bir şekilde ulaşma imkanı sunuyor. Proje, dört bir yanı sağlık kuruluşlarıyla çevrili ve özel hastanelerin yanı sıra Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne 3 dakikalık mesafede yer alıyor. 'Ondörtüç Pendik', Sabiha Gökçen Havalimanı ile hızlı feribota ise 15 dakika ve eğitim kurumlarına da komşu olacak mesafede konumlanıyor.











- "Projemizi bir ay sonra teslim edeceğiz"





İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, sundukları ödeme seçenekleriyle konut sahibi olmayı kolaylaştırdıklarını ifade ederek, "Hükümetin tapu harcı ile KDV oranlarını indirmesi ve bankaların da konut kredi faizlerini düşürmesinin ardından harekete geçiren gayrimenkul sektörü, yeni konut fiyatlarında yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyasını hayata geçirdi. Böylece ev almak isteyen biri, 120 ay vadeli kredisini aylık yüzde 0,98 faiz oranıyla ödeyebilme imkanına kavuştu. Biz de İnsay Yapı olarak 'Ondörtüç Pendik'te kişiye özel ödeme imkanlarımızla peşinatı vadelendiriyoruz. Projelerimizden daire almak isteyip de banka kredisi kullanmak isteyenler '120 ay 0,98 faiz' kampanyası ile ödeme seçeneğini tercih ederek ev sahibi olabilirler. Ek bir fiyat artışımız yok. Ondörtüç Pendik'te sona gelindi, projemizi bir ay sonra teslim edeceğiz. Bölgenin en uygun fiyatlı projesini hayata geçiriyoruz. Bu nedenle kampanyalar devam ederken ev almak isteyenler bu fırsatı kaçırmasın diyoruz." bilgilerini verdi.





