"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası

NEVŞEHİR (AA) - İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Nevşehir'in Gülşehir, Ürgüp ve Derinkuyu ilçelerinde sürücü ve yayaları bilinçlendirmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Derinkuyu ilçesinde, çeşitli caddelerde yaya geçitlerinin bulunduğu alanlarda sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtan Derinkuyu Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, trafikteki vatandaşlarla sohbet etti.

Yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğünün yayalarda olduğunu belirten Yeşilyurt, "Kazasız yolculuklar için trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Yayalar ve şoförler daha huzurlu ve sağlıklı günler için kuralları göz ardı etmemeli." dedi.

Ürgüp ilçesinde ise Kaymakam Mehmet Maraşlı, Belediye Başkanı Fahri Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Levent Bal tarafından sürücü ve yayalara bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Etkinlikte, gazetecilere açıklamada bulunan Maraşlı, projenin başarılı sonuç vermesi amacıyla yıl içinde farklı programlarla farkındalık oluşturmaya devam edileceğini belirtti

Gülşehir ilçesindeki etkinlik, Kızılırmak Caddesinde gerçekleştirildi.

Gülşehir Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve emniyet ekipleri, sürücü ve yayalara trafikte dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

