"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası

KIRIKKALE (AA) - İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Niğde ve Kayseri'de sürücüler ve yayaları bilinçlendirmek amacıyla etkinlikler düzenlendi.

Kırıkkale'deki etkinlikte, Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Hürriyet Caddesi'nde bulunan yaya geçidinde sürücülere broşür dağıtarak, onları bilgilendirdi.

Sezer, burada yaptığı açıklamada, bugün 81 ilde ve bütün ilçelerde yaya önceliğine dikkati çekmek ve duyarlılık oluşturmak için sahaya inildiğini söyledi.

Trafik kazalarının yüzde 20'sinin yayaya çarpmalardan kaynaklandığını aktaran Sezer, "Kırıkkale'de de bu konuda sayılar az değil. Son 4 yıl içerisinde 10 vatandaşımız yaya çarpma neticesinde hayatını kaybetti. 750 kişi de bu kazalarda yaralanmıştır. Trafik bilincinin artırılmasıyla beraber bu rakamlar düşecek." dedi.

- Nevşehir

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçidinde düzenlenen etkinlikte sürücülere broşür dağıttı.

Yaya geçitlerinde duran halk otobüslerine binen Aktaş, araçtaki sürücü ve yolculara da çalışmayla ilgili bilgi verdi.

Her yıl yaklaşık bin 700 yayanın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini aktaran Aktaş, "Bu kazalar yaya geçitlerinde meydana gelmektedir. Can kayıplarını önlemek amacıyla yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğu bilincini oluşturmak gayesiyle ülke genelinde çalışma yapılmaktadır. Proje, yıl boyunca çeşitli etkinliklerle sürdürülecektir." diye konuştu.

- Kırşehir

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşların ve öğrencilerin katılımıyla kampanyayı başlattıklarını belirtti.

Yıl boyunca kampanyanın devam edeceğini söyleyen Akın, "Afişlerle, broşürlerle, okullarda verilen eğitimlerle, trafik personellerimizin yapacağı uyarılarla bu uygulamayı yaygınlaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akın, kampanya kapsamında farklı noktalarda 90 jandarma ve 300 emniyet personelinin görevlendirildiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından Lise Caddesi'ndeki yaya geçidinde vatandaşlara ve sürücülere broşür dağıtıldı. Vali Akın da öğrencilerle broşür dağıtarak, sürücülerden yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeleri uyarısında bulundu. Öğrenciler de ellerinde taşıdıkları pankartlarla trafikte yaya önceliğine dikkati çekti.

Törene, Kırşehir Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

- Sivas

Sivas'ta İnönü Bulvarı'ndaki yaya geçidinde düzenlenen etkinlikte, trafik polisi yeleği ve şapkası giyen Vali Salih Ayhan, yaptığı konuşmada, yaya geçitlerinin kullanılırlığının artırılması amacıyla düzenlenen kampanyayı önemsediklerini vurguladı.

Yayaların üstünlüğünün olduğu bir döneme geçildiğini dile getiren Ayhan, "Bundan sonra yaya ve okul geçitlerinde öncelik çocuklarımızın ve yayalarımızındır. Sürücülerimizin daha duyarlı olması ve farkındalık oluşturmak için özellikle ilimizdeki engelli vatandaşlarımıza özel elbise alacağız. Bu şekilde hem trafikte daha kolay fark edilmeleri sağlanacak hem de hayatları kolaylaşacak." dedi.

Ellerinde çeşitli pankart taşıyan ve polis yeleği giyen öğrenciler, bekledikleri yaya geçitlerinde "Öncelik yayalarındır" sloganı attı.

Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Önder Şevik, kamu kurum müdürleri, engellilerle ilgili derneklerin temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

- Yozgat

Yozgat'ta hava muhalefeti dolayısıyla Merkez Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, trafikte bütün araç sürücüleri başta olmak üzere herkesin üzerine büyük yükümlülük düştüğünü söyledi.

Çakır, "Burada çocuklara da büyük yükümlülük düşüyor. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin düşünceleri, görüşleri, uyarıları anne ve babalar için çok önemli. Sizden ricamız herkesi uyarın, çünkü bu kuralsızlık en büyük zaman kaybı, kimi zaman da mal ve can kaybıdır. Onun için çocuklarımız bu projenin içinde yer alıyor." diye konuştu.



Etkinliğe, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, sivil toplum örgütü temsilcileri, emniyet ve jandarma personeli ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Niğde

Niğde'deki etkinlikte, Vali Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Doktor Sami Yağız Caddesi'nde ellerinde dövizlerle yaya geçidinde bekleyen öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafiğin hayatın bir parçası olduğuna dikkati çekerek, "İnanıyorum ki bu kampanyaya vatandaşlarımız gerekli desteği verecektir ve bu sayede trafik kazaları bir nebze azalacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından Şimşek ve protokol üyeleri, öğrencilerle yaya yolundan geçerek sürücülere "Yavaşla, hayat çıkabilir", "Sevdiklerin de yaya yolunda", "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" yazan dövizleri gösterdi.

- Kayseri

Kayseri'de de Cumhuriyet Meydanı'nda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, sürücüler ve yayalar bilinçlendirildi.

Etkinlikte, polisler ve öğrenciler tarafından yaya ve sürücülere broşür dağıtıldı.