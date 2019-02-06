"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde sürücüler ve yayalar uyarıldı.

Uygulamaya Kaymakam Engin Aksakal, İlçe Emniyet Müdürü Yavuz Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Özkan ve öğrenciler katıldı.

Yaya geçidi trafik uygulaması, Hamdiye Ünlü İlkokulu, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde ve ilçe merkezindeki bazı yaya geçitlerinde yapıldı.

Ellerinde "Yaya geçidi kullan, yaya öncelikli trafik, öncelik yayanın, hayata yol ver" yazılı dövizler taşıyan öğrencilere, yaya geçidi kuralları uygulamalı gösterildi.

Kaymakam Aksakal ve beraberindekiler, öğrenciler ve vatandaşları Karayolları Trafik Kanununun 74. maddesine göre trafikte önceliğin yayalara ait olduğu, bir yayanın yaya kaldırımına adımını attığında sürücülerin durması gerektiği, aksi takdirde para cezası ödemek zorunda kalacakları ve araçların yaya kaldırımlarına park edemeyecekleri konusunda bilgilendirdi.



