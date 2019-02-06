"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası

ANKARA (AA) - Ankara'nın Akyurt ilçesinde, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde sürücüler ve yayalar uyarıldı.

Uygulamaya, Akyurt Kaymakamı Osman Altın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Koçak, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Altın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 81 ilimizde eş zamanlı olarak "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla Akyurt'ta da uygulama yaptıklarını belirterek, duyarlılığından ötürü yaya ve sürücülere teşekkür etti.



