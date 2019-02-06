"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası

SİVAS (AA) - İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Sivas'ın Zara ilçesinde sürücü ve yayaları bilinçlendirmek amacıyla etkinlikler düzenlendi.

İsmet Paşa Caddesi okullar bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, trafik ekipleri tarafından, öğrenciler, yayalar ve sürücülere broşür dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Sayın, İçişleri Bakanlığının "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan ettiğini belirterek, "Bizler de bu farkındalığa dikkati çekmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Ülkemizde çok sayıda, yayaların karıştığı trafik kazaları meydana geldi ve bu konu hayati bir önem arz etmektedir. Etkinliğimiz ile bundan böyle sürücülerimiz önceliği yayalara vererek, kazaların önüne geçmiş olacaklar." dedi.

Etkinlik, öğrencilerin sürücülere broşür vermesi ve yayalara öncelik verilmesi konusunda uyarıları ile sona erdi.



