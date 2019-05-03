AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Ali Mantı Trafik Haftası kutlamaları kapsamında trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için halı saha maçında ter döktü.

Aksaray Valisi Ali Mantı, trafikte yaya önceliğine farkındalık oluşturulması amacıyla kamu kurumları müdürleri ile Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin karma takımları arasında dostluk maçı yapıldı.

Maç öncesi sahaya çıkan takımlar ellerinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" yazılı pankartı taşıdı.

Vali Ali Mantı gazetecilere burada maç öncesi yaptığı açıklamada 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası etkinlikleri içerisinde futbol müsabakası düzenleyerek trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Bu yılki kutlamalarda da Türkiye genelinde yaya önceliğine dikkat çekileceğini ifade eden Vali Ali Mantı, "Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Yayaları ve şoförleri kurallara uymaya davet ediyoruz. Herkesi trafikte yayalara öncelik vermeye davet ediyor, kazasız belasız günler diliyoruz. Bizde bu konuya dikkat çekmek için bu yılki kutlamalar kapsamında bu konuyu futbol maçı ile destekliyoruz." dedi.

1 saat 30 dakika süren karşılaşmada Vali Ali Mantı'nın yer aldığı takım mücadeleyi kazandı.





