"Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" etkinliği

AKSARAY (AA) - Aksaray'da trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla sürücüler ve yayalar bilgilendirildi.

Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda öğrencilerin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilişi sebebiyle, kampanya, kamuoyuna duyuruldu.

Aksaray Valisi Ali Mantı, yapılan etkinliğin amacının yayaların yaya geçidi bilincini artırmak ve aynı zamanda araç sürücülerine de yayaların öncelik hakkının olduğunu anımsatmak olduğunu söyledi.

Vali Mantı, "2019 yılı trafik yılı ilan edilmiştir. Bu konuda bir yaraya parmak basmak ve yeniden gündeme getirmek amacı ile ülke genelinde böyle bir etkinlik düzenlendi. Aksaray'da 40 farklı noktada uygulama yapacağız. Bunun 26 noktası okul geçidi 14'ü ise yaya geçitleri. İnşallah şehrimizde yaya geçidi bu şekilde bir nebze olsun artacak. Her yıl ülkemizde ve dünyada trafik kazalarında binlerce kişi ölmekte. Şehrimizde geçen yıl bin 134 trafik kazamız olmuş. Bunun 179 tanesi yaya geçitlerinde meydana gelmiş. Şükür bizde çok ölümlü yaya geçidi kazası olmamış sadece geçen yıl bir vatandaşımızı kaybetmişiz. İnşallah bundan sonra böyle şeylerin olmaması için ve farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik." diye konuştu.

Etkinlikte öğrenciler "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" şeklinde slogan attı.

Etkinlik, protokol üyeleri ve vatandaşların yaya geçidinden topluca geçmesiyle son buldu.