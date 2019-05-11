"Önceliğimiz Keçiören'in huzuru"

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yerel yönetimler, vatandaşların problemlerine anında çözüm bulmak için var." ifadesini kullandı.

Keçiören Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altınok, Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet güçleri ile ortak yaptıkları çalışmalara değindi.

İlçenin huzurunun birinci öncelik olduğunu vurgulayan Altınok, ilçenin huzur ve güvenliği için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Altınok, "Yerel yönetimler, vatandaşların problemlerine anında çözüm bulmak için var." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumlarla iş birliği ve uyum içerisinde Keçiören’in yıldızını daha da parlatacaklarını belirten Altınok, mesaisinin büyük bir bölümünü sokaklarda, pazarda, parklarda vatandaşla iç içe olmaya ayırdığını ifade etti.

Altınok, emniyet güçleri ile ortak yapılan çalışmalarla kamuya açık alanlarda alkol alan, çevreye ve kamu malına zarar veren, araçlarını kaldırım üzerine çekerek yaya geçişini engelleyenlerin tespit edildiğini ve haklarında yasal işlem yapıldığını kaydetti.















































