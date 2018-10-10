Önce anahtarı sonra otomobili çalan hırsız yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da müşteri gibi girdiği kafeden anahtarını çaldığı otomobille kaçan şüpheli, aracın sahibi tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'ndeki bir kafede resim çizen Mehmet Gökoğlu, 10 YT 705 plakalı otomobilinin park ettiği yerde olmadığını gördü.

Çalıştığı masanın üzerine bıraktığı anahtarı da bulamayan Gökoğlu, durumu polis ekiplerine bildirdi. Arkadaşlarıyla birlikte sokak aralarında aracını arayan Gökoğlu, merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Yeni Acun Sokak'ta otomobilinin seyir halinde olduğunu gördü. Bunun üzerine Gökoğlu, başka bir araçla kendi aracını takip etmeye başladı.

Kaçmaya çalışan otomobilin sürücüsü M.T.Ö. (16) kovalamaca sonrasında merkez Karatay ilçesinde yakalanarak polise teslim edildi.

M.T.Ö'nün aynı araçla bir akaryakıt istasyonundan sigara ve para hırsızlığına da karıştığı belirlendi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Otomobilin sahibi Mehmet Gökoğlu, gazetecilere, aracının yerinde olmadığını görünce çevredekilere sorduğunu, sonrasında anahtarı da bulamayınca çalındığını anladığını söyledi.

Gökoğlu, "Sokak aralarında dolaşırken aracımı gördüm. Bizi görünce kaçmaya başladı. Peşinden gittik ve burada sıkıştırıp yakaladık. Sonra da polise teslim ettik" dedi.