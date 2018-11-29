Onardıkları 160 bin oyuncakla 44 bin çocuğu güldürdüler

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Gönüllülerden oluşan aralarında doktor, mühendis, kamu görevlisi ve öğrencilerin bulunduğu Aktiffelsefe Kültür Derneği, 2007 yılında başlattığı "Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar" kampanyasıyla eskiyen 160 bin oyuncağı onararak 12 ildeki 44 bin çocuğa ulaştırdı.

Derneğin çatısı altında bulunan, adını mitolojide Toprak Ana'dan alan Gea birimi, arama kurtarma, sosyal kampanyalar ve ekoloji alanında çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda 2007 yılında "Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar Kampanyası" başlatan birim, derneklerine ulaştırılan kullanılmış oyuncukları onarıyor.

Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği okullara giden dernek üyeleri, onardıktan sonra paketledikleri oyuncukları, "yeni arkadaşları"yla buluşturuyor. Gea birimi, 11 yıl önce başlattıkları ve 83'u bulan kampanyayla 160 bin oyuncağı 44 bin çocuğa ulaştırarak onların mutluluklarına ortak oldu.

- "Bu bir yardım kampanyası değil, bir paylaşım projesidir"

Gea'nın sosyal kampanyalar yürütücüsü Didem Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak insanlara kendisinin dışındakiler için bir şeyler yapma bilincini kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

"Sıfır atık" bilinciyle geri dönüşüm projesi başlattıklarını anlatan Bektaş, şöyle konuştu:

"Çocuklar oyuncaklarla oynadıktan bir süre sonra büyüdükleri için onları bir kenara bırakıyorlar. Evde kalan birçok oyuncak bulunuyor. Biz de bu oyuncakları geri dönüştürüp yeni sahipleriyle buluşturmak için bir kampanya başlattık. Bize ülkenin birçok noktasında şubelerimiz aracılığıyla ulaşan oyuncakları gönüllülerimizle onarıyoruz. Temizliğini yapıyoruz. Sökülen yerleri dikiliyor. Kimi oyuncaklara yeni elbiseler dikiyoruz. Tamiratları yapıldıktan sonra güzel güzel paketliyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yürütüyoruz. Onların belirledikleri okullara gidip, oyuncakları çocuklara veriyoruz. Bu bir yardım kampanyası değil, bir paylaşım projesidir. Çocuklarla aramızdaki sevgi bağını güçlendirmeyi istiyoruz. 2007 yılında başlayan ve 83'e ulaşan kampanyayla 160 bin oyuncağı, Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Antalya ve Yalova gibi 12 ilde 44 bin çocuğa ulaştırdık. İnsanlar oynamadıkları oyuncakları yeni çocuklarla paylaşmak için derneğimize getirebilir."

- "Oyuncak paketlerini adil dağıtıyoruz"

Bektaş, çocukların oyuncaklarla buluştuğu andaki duygunun tarif edilemez olduğunu söyledi.

Kız ve erkek çocukları için ayrı paketler hazırladıklarını ifade eden Bektaş, "Paketleri adil dağıtıyoruz. Çocukların üzülmesini istemiyoruz. Bu konuda hassas davranıyoruz. Çocukların paketleri aynı anda açmasını istiyoruz. Bir kampanyamızda bir çocuğa flüt çıktı. Bu sırada öğretmeni çok duygulandı. Nedenini sorduk. Sınıf öğretmenleri çocuklara flüt aldırmış, o çocuğun annesi maddi imkansızlık nedeniyle alamamış. O çocuğun paketinden flüt çıkınca çok mutlu oldular. Çocuk o kadar içten flüt istemiş ki onun paketinden çıktı." diye konuştu.

Bektaş, insanlık için güzel şeyler yapmak isteyenleri bir araya getirip, söz konusu duygunun etkisini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Oyuncakların tadilatını yapan ekipten Elif Şengiz de yalnız oyuncakları yeni arkadaşlarıyla buluşturmak için çalıştıklarına değinerek, "Çocukların kalplerine dokunmak, onlarla bağ kurmak istiyoruz. Oyuncakları çocuklara verdikten sonra onlarla okullarda keyifli vakit geçiriyoruz. Paylaşma duygusuna da vurgu yapıyoruz. Çocuklarla iletişim halinde olmak bizi de mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.