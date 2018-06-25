On numara çekildi (2)

ANKARA (AA) - On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen üç kişi, 102 bin 152 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 145 kişi bin 409 lira 10'ar kuruş, 8 bilen 2 bin 224 kişi 92 lira 15'er kuruş, 7 bilen 21 bin 669 kişi 18 lira, 6 bilen 119 bin 796 kişi 3 lira 45'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 161 bin 214 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.



Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Düzce'nin Merkez, Karabük'ün Safranbolu ve Ankara'nın Çankaya ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.



Toplam 2 milyon 43 bin 1 lira 40 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 814 bin 2 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 454 bin lira 31 kuruş aktarıldı.



(Bitti)