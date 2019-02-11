On Numara çekildi (2)

ANKARA (AA) - On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 68 bin 484 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 98 kişi 2 bin 329 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 640 kişi 139 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 17 bin 452 kişi 25'er lira, 6 bilen 112 bin 229 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 186 bin 311 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Adana'nın Seyhan, İstanbul'un Kartal ve Zeytinburnu, Samsun'un Kavak ile Bursa'nın Karacabey ilçelerinden yatırdığı belirlendi.



Toplam 2 milyon 282 bin 814 lira 30 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 909 bin 828 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 507 bin 292 lira 7 kuruş aktarıldı.

(Bitti)