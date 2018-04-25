Ömerülfarukoğlu emekli oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevinden yaş haddi sebebiyle emekliye ayrılan Turgay Ömerülfarukoğlu, Vali Özdemir Çakacak'a veda ziyaretinde bulundu.



Vali Çakacak, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten ve üstün hizmet anlayışı içerisinde görevini layıkıyla yerine getiren Ömerülfarukoğlu'na emeklilik döneminde sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler geçirmesini diledi.



Devlet hizmetinin son yıllarında Vali Çakacak ile çalışma şerefine nail olduğunu aktaran Ömerülfarukoğlu ise görevini başarıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Ziyaretin sonunda Vali Çakacak, valilikteki hizmetlerinden dolayı Ömerülfarukoğlu'na teşekkür plaketi verdi.

