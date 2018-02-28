'Ömer Halisdemir yaşasaydı şu an Afrin'de olurdu'

HATAY (AA) - Kadir Yıldız - Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe teşebbüsü sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak olayın seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, ağabeyinin hayatta olması durumunda Afrin'de en ön cephede yer alacağını söyledi.

Soner Halisdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyinin şehit edilmesine ilişkin 18 sanığın yargılandığı dava ile diğer 15 Temmuz duruşmalarının devam ettiğini anımsatarak, bunları vatandaşlarla beraber takip ettiklerini dile getirdi.

Ağabeyinin son yayınlanan görüntülerinde, hiç tereddüt etmeden haini alnının ortasından vurduğunun net görüldüğünü ifade eden Halisdemir, davaların, Türk milletinin davası olduğunu, adaletin yerini bulacağını vurguladı.

Halisdemir, ağabeyinin son görüntülerinde kendinden emin yürüyüşünü herkesin gördüğünü aktararak, "Babam şapkasını bir namaz kılarken çıkarır, bir de İstiklal Marşı'mızda çıkarır. Şehidimiz babamın başını öne eğdirmedi. Onunla gururlanıyoruz." ifadesini kullandı.

"Cephede ağabeyimi görüyorlar"

Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Halisdemir, "Ömer Halisdemir, şu anda yaşasaydı Afrin'de en ön cephelerde olurdu. Zeytin Dalı Operasyonu'nun ilk dönemlerinde telsiz konuşmaları geçiyor, 'Ömer Halisdemir burada, Ömer ağabey burada' diye." diye konuştu.

Halisdemir, şehit aileleri olarak devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yanında bulunduklarını, Mehmetçik'in harekatta başarı üstüne başarı kazandığını kaydetti.

70 yaşındaki dedelerin bile gerekirse askere gitmeye hazır olduğunu ifade eden Halisdemir, "Biz böyle bir oldukça, birlik oldukça, sağlam oldukça, tek yumruk oldukça kimse bize bir şey yapamaz." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili kararlı ve güçlü bir Türkiye bulunduğuna değinen Halisdemir, milletin de harekata destek için tek yumruk olduğunu söyledi.

"Anamız vatan, babamız devlet, ordumuz millet." diyen Halisdemir, bu düşünceyle kimsenin kendilerini durduramayacağını sözlerine ekledi.