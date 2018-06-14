Ömer Halisdemir arife günü unutulmadı

NİĞDE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde, Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrine gelen çok sayıda ziyaretçi, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Ziyarete gelenlerden Gülser Belen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duygularının çok derin olduğunu belirterek "Vatan hainlerinin yüzünden böyle olmaları çok üzücü. Annelerin ciğerleri yandı. Bu şehitlerimiz çok güzel mertebelere ulaştılar ama geride kalanlara çok acı." diye konuştu.

Gülhatun Aydın da şehit Halisdemir'in kahraman olduğunu ifade ederek "Onlar bizim için vatan için canlarını verdiler. O gece bu kahramanlar bizi satmadılar. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Allah bugüne nasip etti." dedi.



Burhan Ördekli de şehidin memleketi için gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Suna Özmen ise Halisdemir şehit olduğunda, annesine başsağlığına geldiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Ona şunu söylemiştim. Sen ne yüce annesin ki böyle güzel bir evlat yetiştirdin. Ülkemizin en tehlikeli, en zor zamanında kendi canını ortaya koyarak yurdumuza büyük hizmet etti. Bayram öncesi onun kabrine gelerek dua okumak onurdur. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için başta ailesine ve bütün Çukurkuyululara teşekkür ediyorum."

