Ombudsmandan berberler için

KONYA (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Konya'da pazar günü çalışmak isteyen berberlerin açık kalabilmesi için yeni bir karar alması yönünde Konya Valiliğine tavsiyede bulundu.

Konya Berberler ve Kuaförler Odasının, erkek berberlerinin pazar, kadın kuaförlerinin ise salı günleri tatil yapması konusunda aldığı karar, çok sayıda berberin tepkisini çekiyordu.



İşlerinin en çok pazar günü yoğun olduğunu savunan berberler, ekonomik yönden zarara uğradıkları gerekçesiyle yaptıkları başvuru sonucunda yasağın kaldırılmasını bekliyordu.

İşlerinin en yoğun olduğu pazar günü kapalı olmalarının gelirlerini büyük ölçüde azalttığını beyan eden berberlerin başvurularını, KDK titizlikle inceledi. İdarenin her türlü eylem ve işlemlerini hakkaniyet yönünden denetleyen KDK, Konya Valiliği'nden başvuruya ilişkin açıklama talebinde bulundu.

Valilikten gelen cevapta, söz konusu uygulamanın mevzuata uygun ve tüm esnafı kapsadığı için haksız rekabete yol açmadığı bildirildi.

Valiliğin, berberlerin çalışma saatlerinin düzenlenmesine yönelik resen karar alma yetkisinin bulunmadığı belirtilen Valilik açıklamasında, dükkanların pazar günü kapalı kalması kararının meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine alındığı aktarıldı.



KDK, idarenin konuyla ilgili açıklamalarını, ilgili mevzuatı ve bilirkişi raporlarını değerlendirdi, belediyeden de görüş alarak tavsiye kararı verdi.

Tavsiye kararında, Konya Valiliğinin açıklamasında haksız rekabet olmadığı söylense de AVM içlerindeki berberlerin pazar günü de çalışmalarının haksız rekabete neden olduğu için söz konusu kararın hakkaniyete aykırı olduğu konusunda görüş birliğine varıldı.

Böylece KDK, pazar günü çalışmak isteyen berberlerin açık kalabilmesi için yeni bir karar alması yönüne Konya Valiliği'ne tavsiyede bulundu.

