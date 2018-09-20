Ölüme terk edilen kedi tedavi edildi

KIRIKKALE (AA) - FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de ölmek üzereyken sokağa terk edilen ve bir akademisyen tarafından bulunan gözleri görmeyen yavru kedi, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesindeki tedavisinin ardından hayata tutundu.

Araştırma görevlisi Gizem Çufaoğlu, 10 gün önce Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi civarında ölüme terk edilen yavru kediyi gördü.

Çufaoğlu'nun fakültenin hastanesine getirdiği, gözleri görmeyen ve "Minnoş" adı verilen yavru kedi, 10 gün süren yoğun tedavi sürecinin ardından yeniden sağlığına kavuştu.

Gizem Çufaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru kediyi görev yaptığı fakültenin yakınlarında bulduğunu belirterek, "Bulduğumuzda durumu çok iyi değildi. Ağız, göz ve burun akıntısı vardı. Burada tedavisine başladık. Antibiyotikleri yapıldı ve genel olarak bakıma alındı. Kedimizin durumu şimdi gayet iyi." dedi.

Çufaoğlu, muhtemelen viral enfeksiyona bağlı olarak "Minnoş"un görme yetisini kaybettiğini düşündüklerini belirtti. Hayvanların zaman zaman fakültenin çevresine terk edildiğini aktaran Çufaoğlu, "Bizim burada bunlara sürekli bakma imkanımız yok. Bırakıp gitmektense bir sahip bulmalarını öneriyoruz. Hayvanlar için de çok iyi olur çünkü bizim burada tutabileceğimiz vakit sadece tedavi süresince olabiliyor." diye konuştu.

Çufaoğlu, yavru kediyi öğrencilerin sosyal medyadan başlattığı bir kampanya sayesinde sahiplendirdiklerini ve Minnoş'u sahiplenen kişinin Ankara'da yaşadığını söyledi.

Görme engelli kedinin tedavi sürecinde yer alan üniversite öğrencisi Cansu Eren de Minnoş'u düzenli olarak beslediklerini belirterek, "Kedinin tedavisinin ardından sahiplenmesinden dolayı çok mutlu olduk." dedi.