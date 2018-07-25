Ölen iş makinesi operatörü için tören düzenlendi

SİNOP (AA) - Sinop'un Erfelek ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Levent Yılmaz için çalıştığı kurum önünde tören düzenlendi.
Devlet Su İşleri (DSİ) Sinop 74. Şube Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen törene, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, DSİ 7. Bölge Müdürü Nazmi Koçak, 74. Şube Müdürü Murat Lütfü Güldüğün ve mesai arkadaşları katıldı.
Burada edilen duanın ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yılmaz'ın cenazesi yarın kent mezarlığında toprağa verilecek.