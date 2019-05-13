Ölen engelli annenin hayalini kuaför kızı gerçekleştirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kadın kuaförü, hayatını kaybeden engelli annesinin kendisi gibi engellilere ücretsiz hizmet verme hayalini gerçekleştirdi.

Kılıçaslan Mahallesi'nde bayan kuaförü işletmecisi olan Fatma Yıldırım, bir ay önce yaşamını yitiren engelli annesinin kendi gibi engellilere ücretsiz hizmet verme hayalini gerçekleştirmek istedi.

Yıldırım, annesinin bu hayalini gerçekleştirmek için 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engellilere kuaför dükkanında ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Sadece bununla kalmak istemeyen Yıldırım, hafta bittikten sonra engellilere yüzde 50 indirim uygulayacağını, gelirinin bir kısmıyla da engelli 1 ya da 2 kişiyi umreye gönderecek.

Annesinin engelli olmasına rağmen herkese yardım etmek istediğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 30 gün önce annemi kaybettim. Kendisi o haliyle herkese yardım ederdi. Biz de onun bayrağını taşımak istedik. Küçük bir şey yapmak istedik. Engelliler Haftasında tüm engellilere bir hafta her şeyi ücretsiz yapalım dedik. Kuaför arkadaşlarımızdan da destek verenlerimiz oldu. Bu ücretsiz 1 haftadan sonra yüzde 50 indirimli devam edeceğiz. Bununla da kalmayıp bu yüzde 50'nin yüzde 10'unu biriktirip, 1 ya da 2 engelli vatandaşımızı umreye göndermek istiyoruz. Bu aslında annemin hayaliydi. Kendisine kısmet olmadı ama çocukları olarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz."

Engelli müşteri Reyhan Şahinbaş ise Anadolu Engelliler Derneği'nden arayıp uygulamayı ilettiklerini ifade ederek, "Engelimden dolayı gidip gelmem sıkıntı olduğu için gelip evden aldılar. Herkes nasiplensin isterim. Bizleri düşündükleri için çok teşekkür ediyoruz. Engellilerin her zaman düşünülmesi lazım." dedi.