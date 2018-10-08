İSTANBUL (AA) - Bilim ve teknoloji ışığında proje üreten lise düzeyinde gençleri bir araya getiren, Okyanus Kolejleri Bilim Araştırma ve Geliştirme Birimi (BARGEM) tarafından "9. Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatları" (INSPO) düzenlendi.

Kolejin Kemerburgaz şubesinde "mühendislik", "enerji", "sağlık" ve "çevre" kategorilerinde gerçekleştirilen olimpiyatlara, İtalya, Polonya, Ürdün, Belarus, Slovakya, Malezya, Ukrayna, Letonya ve Türkiye olmak üzere 9 ülkeden 55 proje katıldı.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin sergiledikleri bilimsel projeler, alanında uzman akademisyenler tarafından değerlendirildi.

Bilimsel kimliğinin yanı sıra farklı kültürlerin birbirini tanımasına öncülük eden İNSPO kapsamında gerçekleştirilen Kültür Gecesi'nde ise Türkiye'nin ve diğer ülkelerin kültürlerine ait yöresel oyunlar ve gösteriler sunuldu.

Okyanus Kolejleri, bilim ve teknoloji ışığında proje üreten, değişime ve gelişime açık, sorgulayan, araştırmayı temel ilke edinen gençleri bir araya getirerek, bilimsel bilgilerini paylaşmayı ve toplumsal sorumluluklarını geliştirmeyi amaçlıyor.

- "Gençlerin bilim merakının doğmasını amaçlıyoruz"

Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, INSPO'nun 2007 yılından itibaren başlattıkları uluslararası bir bilim proje yarışması olduğunu söyledi.

Bu yıl 8 ülkeden yarışmaya katılım olduğunu belirten Demiray, şöyle konuştu:

"Bu olimpiyatlarla, genç yaşta çocukların bilim merakının doğması, bilim ve proje çalışmalarını sunabilecek bir yetiye sahip olmalarını amaçlıyoruz. Yaklaşık 55 proje var. Çevre, sağlık, mühendislik ve bilişim olmak üzere 4 farklı alanda projelerimiz mevcut. Güzel bir organizasyon oldu. Uzun yıllar devam edecek bir proje."

INSPO'nun, Okyanus Kolejleri Kurucusu Orhan Özbey'in bilim insanı kimliğiyle ortaya çıkardığı bir proje olduğuna işaret eden Demiray, her geçen yıl bu projenin üzerine farklı şeyler koyarak geliştirmeyi düşündüklerini vurguladı.

Okyanus Kolejleri Proje Koordinatörü Duygu Celebcioğlu Yavuz da bilim çağında ve çok hızlı değişen bir dünyada yaşandığını belirterek, bu sebeple tüketen değil üreten bir nesil yetiştirmenin eğitimciler için oldukça önemli olduğuna dikkati çekti.

- Biyosensörle göğüs kanserinde erken teşhisi sağlıyor

Olimpiyatlara Ürdün'den katılan Lara Aburumman, "Kan yoluyla göğüs kanseri teşhisi için biyosensör" adlı projesiyle biyosensörleri kullanarak göğüs kanserinin erken teşhisini sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Göğüs kanserinin, kadınlarda kanser türleri içerisinde ikinci sırada yer aldığını aktaran Aburumman, "Önceden tespit etmeyle ilgili yeni bir seçenek ortaya koydum. Bu tür projelerin yaygınlaştırılmasını istiyorum." dedi.

Letonya'dan gelen Roberts Krists Jaunarajs da "Yeni ısı yalıtım malzemelerinin denenmesi ve geliştirilmesi" projesiyle yarışmaya katıldığını söyledi.

Ürettiği ısı yalıtım malzemesinin diğer bilim adamları için yeni çalışma alanı oluşturacağını kaydeden Jaunarajs, "Onun dışında çiftçilere çok yardımcı olacak. Bu doğal malzemelerden üretilen bir ısı yalıtım malzemesi olduğu için plastik kullanımını en aza indirmiş olacağız. Çevre dostu bir üründür." değerlendirmesini yaptı.

- Ağaçlardaki titreşimlerden elektrik üretiyor

Yarışmaya İzmir'den katılan 11. sınıf öğrencisi Tuan Dolmen ise "Ağaçlardaki titreşimlerden yararlanabilen çevreci sistem" projesi tasarladığını anlattı.

Projenin güneş panelleri ve rüzgar tribünleri gibi farklı bir enerji kaynağı ortaya sunacağına işaret eden Dolmen, "Etrafımızda gerek rüzgar kaynakları gerek de farklı kaynaklardan dolayı sallanan ağaçlardan elektrik üretimini sağlayacak. En yakın zamanda patent başvurusu yapmak istiyorum." diye konuştu.

Dört gün boyunca devam eden olimpiyatların üçüncü gününde sunum heyecanını gezi organizasyonunda atan öğrenciler, keyifli zaman geçirdi.

- "Dünya insanı olma yolunda ilerlemeliyiz"

Balta Limanı Portaxe'de düzenlenen ödül töreninde ise Ukranya Konsolosu Sergii Kravchenko, Okyanus Koleji kurucusu Orhan Özbey, Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demirey, yönetim kurulu üyeleri ile jüri üyeleri katıldı.

Okyanus Kolejleri Kurucusu Orhan Özbey, burada yaptığı konuşmada, bilimin güzelliğini paylaştıklarını, insanlığın bilim ve teknoloji sayesinde konfor yaşadığını kaydetti.

İnsanlığa yeni bir fayda sağlamak adına gençlerin elinde büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Özbey, "Düşünce her şeyden önemlidir. Tüm hayatımızı düşünce kolaylaştırır. Amacımız tüm dünyayı güzelleştirmek, yakın çevremizi düzeltmemiz yetmez. Dünyadaki herhangi bir yanlışlık tüm dünyayı etkisine alır. Dünya insanı olma yolunda ilerlemeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Yarışmada derece alanların önemli bir başarı elde ettiklerini dile getiren Özbey, dereceye giremeyenlerin bir sonraki yarışmada başarılı olacağına inandığını kaydetti.

- Ödüller

Törende, "çevre", "enerji", "mühendislik" ve "sağlık" kategorilerinde birincilik, ikincilik, üçüncülük, mansiyon ve jüri özel ödülleri sahiplerini buldu.

Yarışmada, çevre kategorisinde "Geven ve kalsit esaslı biyoplastik üretimi" ve "Yeni ısı yalıtım malzemelerinin denenmesi ve geliştirilmesi", enerji kategorisinde "BMAC" ve "Ağaçlardaki titreşimlerden yararlanabilen çevreci sistem tasarımı", mühendislik kategorisinde "Tashimasu: İçecek getiren robot" ve "Yapısal renk eldesinde silika taneciklerinin kullanımı", sağlık kategorisinde ise "Kan yoluyla göğüs kanseri teşhisi için biyosensör" ve "İnsan sağlığına zararlı UV şiddetinin gerçek zamanlı ölçümü" projeleri birincilik ödülüne layık görüldü.