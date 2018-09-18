KIRŞEHİR (AA) - 31. Ahilik Haftası kutlamaları düzenlenen Kırşehir Kitap Fuarı'nın açılışına katılan yazar Rasim Özdenören, Türkiye'nin okuyucu açısından övünülecek durumda olduğunu söyledi.

Cacabey Meydanı'ndaki 3. Kırşehir Kitap Günleri'nin onur konuğu Özdenören, açılış töreninde yaptığı konuşmada, çocukluğunda kitap evleri bulunmadığı bir dönemden kitap fuarlarının açıldığı günlere gelinmesinin sevindirici olduğunu belirtti.

Çocukluğu ve gençliğinin geçtiği Kahramanmaraş, Malatya ve Tunceli'de kitabevlerinin bulunmadığını ifade eden Özdenören, cami duvarlarında teşhir edilen ve barakalarda kiralık verilen kitapları 5-10 kuruşa alarak okumaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'de kitap konusunda kısa sürede büyük mesafeler alındığını vurgulayan Özdenören, şöyle devam etti:

"Kitap okuyucusu da çoğalıyor. İstatistiklere göre, Türkiye kitap okuma açısından Avrupa'da onuncu sırada yer alıyor. Avrupa'nın birçok şehrini gördüm. Amerika Birleşik Devletleri'ni gördüm. Oralarda belli sürelerde yaşama fırsatını elde ettik. Orada okuyan insanların zahiren çok oldukları görülüyor. Metroda, otobüslerde, tramvaylarda, neredeyse herkesin elinde bir kitap var. Fakat bu kitapların çoğu şehir tanıtma kitapları. O okunan kitaplar bizim anladığımız manada bilimsel kitaplar ya da roman gibi ciddiyet atfettiğimiz kitaplar değil. Rakam olarak broşürler bile kitap kategorisinde telakki ediliyor. Bence Türkiye'nin okuyucusu Avrupa'nın okuyucusundan daha kaliteli bir okuyucu tablosu sergiliyor. O açıdan kendimizi çok da fazla küçümsemememiz gerekiyor. Bilakis okuyucu açısından övünülecek bir durumdayız."

Kitap fuarlarının önemine işaret eden Özdenören, "Kitap fuarları, okumanın yayılmasına ve zenginleşmesine fırsat sağlıyor. Daha önce rastlayamadığımız ya da uygun fiyatlara temin edemediğimiz kitapları bu fuarlarda görüyor ve sahip olabiliyoruz. Okuyup ne yapacağız diye sorabiliriz. Okuyunca kendimizi anlayacağız, tabiatı ve evreni anlayacağız. Bunlara bir anlam izafe edeceğiz. Okuma, bir anlam yükleme demektir." diye konuştu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın da 31. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında birçok faaliyet planlandığını, bunlardan en önemlisinin, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Kırşehir Kitap Fuarı olduğunu söyledi.

Bir araştırmada Türk halkının günün 6 saatini televizyon başında, 3 saatini internette geçirdiğini okumaya ise sadece 1 dakikasını ayırdığını aktaran Akın, "Bu, bizim için son derece düşündürücü bir durumdur. Bunu artırmak durumundayız. Çocuklarımızın kültürel açıdan gelişmesi için kitap çok önemli." dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de bir araştırmada Ahilik Haftası kutlamalarının en beğenilen etkinliğinin kitap fuarı olarak belirlendiğine dikkati çekerek, "Ahilik haftamızın en önemli etkinliği kitap fuarı. Kırşehir, eğitimde başarısını her sınavda ispatlamış, her sınavda ilk üçte olan bir şehrimiz. Bunu da tarihi zenginliğine borçlu diye düşünüyorum. Çünkü ilk Türkçe yazılı eseri yazan Aşık Paşa, Kırşehirli. Ahi Evran-ı Veli burada. Gök Bilimleri Medresesi'ni kuran Caca Bey Kırşehir'de. Ecdadımız 1272 yılında uzayı araştırmak için üniversite kurmuş. Kırşehir tarihi zenginliği, derinliği ve kökleri olan bir şehir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından 23 Eylül'de sona erecek 3. Kırşehir Kitap Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Başkan Bahçeci, açılış töreninin ardından Özdenören'e, diğer yazar ve şairlere hediye takdim etti.

Açılış törenine, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yazarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.