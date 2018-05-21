YOZGAT (AA) – Sorgun ilçesine bağlı Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından "Okumak Yaşamaktır" projesi kapsamında okuma etkinliği düzenlendi.

Sorgun Salih Paşa Camisi, Ahmet Uslu Parkı Kınalı Hasan Heykeli ve Üç Tepeler Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlik sonrası konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Türkiye ve Fransa kuruculuğunda yürütülen ulusal ve uluslararası e-Twinning "Okumak Yaşamaktır" projesinin dünyada kitap okumaya dikkat çekmek ve okuma sevgisi ile kültürel tanıtımı birleştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Ekinci, projenin genel amacının dünya için kitap okumanın ne kadar önemli olduğu bilincini çocuklara aşılamak, kitap okumaya her kesimin dikkatini çekmek ve dünyaya bir mesaj vermek olduğunu belirterek, "Proje 2,5 ay sürecek ve projenin tamamlanmasının ardından 28 Mayıs'ta proje değerlendirmesi yapılacak." dedi.



