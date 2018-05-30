Okuma yazmayı engelli oğluyla geldiği kursta öğreniyor

ANKARA (AA) - HÜSYİN YİĞİNER - Ankara'nın Çubuk ilçesinde eşi vefat ettikten sonra engelli oğluyla birlikte yaşayan 58 yaşındaki Ayşe Çalışkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa her gün evladıyla birlikte geliyor.

Çubuk'ta yaşayan ve imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen Ayşe Çalışkan, küçük yaşlarda yaptığı evlilikten dünyaya gelen engelli oğlunun bakımını üstlendiği için okuma hayalini bu yaşına kadar gerçekleştiremedi.

Eşini de kaybeden Çalışkan, okuma yazma seferberliğini televizyondan duyduktan sonra kursa katılmaya karar verdi. Çalışkan, her gün engelli oğluyla Halk Eğitim Merkezine gelerek okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşıyor.

Ayşe Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okumak için tüm engelleri aştığını söyledi.

- "Okuma yazma seferberliği ilan edilince koşa koşa geldim"

Babasının küçük yaşta vefat ettiğini ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Hem imkansızlık hem de köyde okulun olmaması nedeniyle okuyamadım. 16 yaşında da evlenmek zorunda kaldım. Beş çocuğum oldu, 4'ü evlendi. Eşim de 15 yıl önce öldü. 32 yaşındaki engelli oğlum Murat ile birlikte yaşıyorum. Onun yanımda olması bana güç veriyor. Yalnız yaşadığım için eve bırakamıyorum. İkimiz her zorluğu birlikte aştık, şimdi de okuma yazma kursuna katılıyoruz. Allah'ın izniyle tüm engelleri, engelli oğlumla birlikte aşıyoruz. Okuyamamanın çok zorluğunu çektim. O yüzden okuma yazma seferberliği ilan edilince koşa koşa geldim. Hastaneye gidiyorum, hangi doktorla görüşeceğimi, hangi odaya gideceğimi bilemiyorum. Okuma bilmediğim için ilaçları da birbirinden ayırt edemiyorum. Okuma yazmayı öğrenince bu sıkıntılarımın sona ereceğine inanıyorum."

Ömürlerinin hayvancılık yapmakla geçtiğini anlatan kursiyerlerden Melahat Tekin (62) de geç de olsa okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tekin, hayatı boyunca okuma yazma bilmemenin zorluğunu yaşadığını vurgulayarak, "Bir hastaneye gidiyorum kapı numarasında, sıra numarasında zorluk çekiyorum. Tek başıma dolmuşa binemiyorum. Kısacası bakar kör şeklinde yaşıyordum." diye konuştu.

- "Yeniden hayata başlasam öğretmen olmak isterdim"

Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a teşekkür eden Tekin, "Eşim ve çocuklarım da kursa katılmama itiraz etmediler. Yeniden hayata başlasam öğretmen olmak isterdim." ifadelerini kullandı.

Halk Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen okutman Şule Polat, Ayşe Çalışkan ve Melahat Tekin'in öğrenme azim ile istekleriyle sınıfta herkese örnek olduklarını belirtti.

Çalışkan ve Tekin'in kursa her gün heyecanla geldiğini anlatan Polat, "Hanımefendiler ile genelde kurslarımızda güzel bir ortamımız var. Kursa büyük bir istekle geliyorlar. Her iki kursiyerimiz de önce inandılar ve ardından okumanın yaşı olmadığını herkse gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.