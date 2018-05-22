"Okuma Yazma Seferberliği" kursiyerleri sertifika aldı

YOZGAT (AA) - Akdağmadeni ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında, okuma yazma kursunu tamamlayan kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

75. Yıl Cumhuriyet ilkokulu konferans salonunda düzenlenen sertifika dağıtım törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, okul müdürleri, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

Ceylan, tören öncesi yaptığı konuşmada, kursiyerlere okuma yazmanın önemi hakkında bilgi verdi.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan okuma yazma seferberliğinin başarıyla tamamlandığını belirten Ceylan, "İlk emri 'oku' olan bir dinin mensupları olarak, bu çağrının cevapsız kalmayacağına inancımız tamdır. Bu vesileyle okur yazarlık seferberliği kapsamında, ilçemizde açılan bu kurslar sayesinde vatandaşlarımız okuma yazma öğrenmiş oldu ve sertifika almaya hak kazandı. Kendilerini canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 20 kursiyere kurs bitirme belgesi verildi.







